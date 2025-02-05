Зеленский ввел санкции против теневого флота России и похитителей украинского культурного наследия

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны от 5 февраля 2025 года. Ограничения направлены на 57 капитанов судов, которые работают на теневой флот России, а также 55 лиц, причастных к незаконному вывозу украинского культурного наследия.

Ожидаемое влияние санкций – синхронизация с санкциями, уже введенными партнерами, и побуждение партнеров к введению новых санкций. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указы Зеленского №67 і №68 от 5 февраля.

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Украинские санкции против теневого флота России

В санкционный список вошли 56 граждан России и один гражданин Ирана, которые являются капитанами судов российского теневого флота, а также задействованы в экспорте российской нефти в обход ценового потолка путем осуществления перевалок нефти в море и применения других противоправных мер.

Среди подсанкционных лиц оказались капитаны судов:

Николай Цома – капитан танкера Liberty;

– капитан танкера Liberty; Григорий Мотайленко – капитан танкера Bolero;

– капитан танкера Bolero; Александр Юрпалов – капитан танкера Cassiopeia;

– капитан танкера Cassiopeia; Александр Филькин – капитан танкера Callisto.

Эти суда принадлежат компании "Совкомфлот", которая находится под санкциями США и Великобритании.

Также санкции введены против:

Евгения Безрукова , капитана танкера Moti (оператор – Gatik Ship Management);

, капитана танкера Moti (оператор – Gatik Ship Management); Игоря Кучерова , капитана Fjord Seal (Prominent Shipmanagement Limited, зарегистрирована в Гонконге);

, капитана Fjord Seal (Prominent Shipmanagement Limited, зарегистрирована в Гонконге); Али Мохсени, гражданина Ирана, капитана Daksha (Oceanlink Maritime DMCC с регистрацией в ОАЭ).

Таким образом, капитаны теневого флота впервые понесут индивидуальную ответственность за содействие в обходе потолка цен на нефть. Это должно усложнить поиск новых капитанов для танкерного флота России.

Санкции против похитителей украинского культурного наследия

Отдельные ограничения введены против лиц, которые участвовали в уничтожении и разграблении украинского культурного наследия, в частности из-за незаконных археологических раскопок во временно оккупированном Крыму.

В список вошли высокопоставленные чиновники Минкульта России:

Сергей Обрывалин – первый заместитель министра культуры России;

– первый заместитель министра культуры России; Владимир Осинцев – заместитель министра культуры России;

– заместитель министра культуры России; Роман Рыбало – глава Департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта России;

– глава Департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта России; Николай Макаров – директор Института археологии РАН, ответственный за выдачу разрешений на незаконные раскопки в Крыму.

Также под санкциями оказались руководители российских музеев:

Михаил Пиотровский – президент Союза музеев России, директор "Государственного Эрмитажа";

– президент Союза музеев России, директор "Государственного Эрмитажа"; Елизавета Лихачева – директор "Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина";

– директор "Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина"; Сергей Соловьев – руководитель археологических экспедиций, причастен к раскопкам в Херсонесе Таврическом, памятнике ЮНЕСКО.

Санкции также введены против лиц с двойным гражданством, которые способствовали вывозу украинских культурных ценностей:

Ольга Бурова – первый заместитель "министра культуры Республики Крым";

– первый заместитель "министра культуры Республики Крым"; Евгений Горлачев – директор Мелитопольского краеведческого музея, который передал оккупантам информацию о месте хранения "Скифского золота" и получил за это от оккупационных властей орден;

– директор Мелитопольского краеведческого музея, который передал оккупантам информацию о месте хранения "Скифского золота" и получил за это от оккупационных властей орден; Эльзара Хайрединова – заведующая отделом истории "Крымского федерального университета им. Вернадского", руководительница незаконных археологических экспедиций.

Музеи, которые зарегистрированы на оккупированных территориях и функционируют на базе экспроприированных культурных ценностей:

"Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический";

"Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник";

"Центральный музей Тавриды".

"Ожидаемое влияние санкций: блокирование активов лиц, причастных к похищению культурного наследия Украины; привлечение внимания стран-партнеров к проведению государством-агрессором незаконных археологических раскопок на ВОТ, побуждение их к введению собственных санкций, которые лишат данных лиц возможности участвовать в международных культурных мероприятиях и продвигать там свои пропагандистские нарративы", – говорится в указе.