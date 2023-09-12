Только без телефона и на велосипеде: пребывание россиян в Европе становится все более невыносимым

У россиян за границей возникает все больше проблем с проживанием и передвижением. Это даже побудило рупора Кремля Дмитрия Пескова пожаловаться на "бешеный вирус русофобии", поразивший практически все европейские столицы.

Недавно россиянам запретили въезжать в Евросоюз на своих автомобилях, перевозить планшеты, чемоданы, кожаные изделия, драгоценные камни и многое другое. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, добавив, что уже были случаи, когда автомобили россиян арестовывали за границей.

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Никакой русофобии нет

Несмотря на то, что россияне постоянно жалуются на якобы вирус русофобии, но на самом деле все эти ограничения предусмотрены новым санкционным пакетом.

Россияне могут въезжать на велосипеде и без телефона, но и это теперь под большим вопросом,

– сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

Он также рассказал об идее задавать россиянам контрольные вопросы перед въездом в западные страны и фиксировать ответы на видео. Например, чей Крым, каково отношение к войне, считают ли они Владимира Путина террористом. Если человек соврал, тогда должны обнародоваться видеозаписи.

"Мне эта идея очень нравилась, но ее отложили из-за разговоров о правах человека. Хотя здесь мы говорим о россиянах, которые поддерживают войну, а я не знаю, как к ним можно применить права человека", – сказал Борис Тизенгаузен.

Политтехнолог рассказал, как изменилась жизнь россиян за границей: смотрите видео

Сторонников Путина депортируют из стран ЕС

Сегодня все чаще наблюдаются случаи депортации сторонников Путина и войны, которую он развязал. Таких людей находят даже в соцсетях и отправляют домой.

Вспомните, как много было разных автопробегов на российских машинах с враждебной символикой и лозунгами. Сейчас их не проводят, потому что несколько лидеров этих движений уже депортировали. Поэтому все идет по плану, но конечно не по-путинскому,

– заметил Борис Тизенгаузен.

Санкции против России