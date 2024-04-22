Чехия предлагает ввести санкции против Медведчука на уровне ЕС: однако это еще не все

Очевидно российским дипломатам и чиновникам уже вскоре станет крайне трудно. Так, Чехия выступает за введение санкций на уровне ЕС против Виктора Медведчука.

В частности, это касается его приспешника Артема Марчевского и фирмы Voice of Europe. Об этом министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил во время заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Должны защититься от российского вмешательства

Ян Липавский отметил, что представил это предложение во время заседания. Также чешский министр предложил ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне только страной аккредитации.

Мы должны защитить нашу страну и защитить наших людей от российского вмешательства. Так что да, с моей стороны есть большой интерес. И теперь наша работа заключается в том, чтобы убедить других, что мы должны двигаться дальше,

– прокомментировал Липавский возможное введение санкций.

Напомним, как сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов, вскоре на аукцион выставят конфискованное имущество предателя Виктора Медведчука. Речь идет о его автомобиле Maybach и коллекционных часах.

Ранее чешская контрразведка разоблачила пророссийскую сеть

Издание Voice of America сообщило, что накануне июньских выборов в Европарламент чешская контрразведка разоблачила в Праге пророссийскую сеть влияния на евродепутатов, за которой стоял Медведчук.

Сообщалось, что сеть платила политикам деньги за восхваление России и Путина в европейских медиа, а еще публиковала антиукраинские и антиевропейские материалы на собственном сайте "Голос Европы". Все для того, чтобы провести в Европарламент как можно больше пророссийских политиков.

К слову, сайт "Голос Европы" Медведчук запустил вместе с бывшим генпродюсером телеканала "112 Украина" Артемом Марчевским. Кстати, чешские СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщили, что деньги от Voice of Europe получали политики из Германии, Франции, Польши, Бельгии, Нидерландов и Венгрии.

После того как чешские спецслужбы опубликовали расследование, ряд европейских политиков выразил обеспокоенность. Они и не осознавали, что риск иностранного вмешательства в политику ЕС настолько высок. Немецкая газета Der Spiegel сообщила, что деньги передавали наличными во время тайных встреч в Праге или через биржи криптовалют.