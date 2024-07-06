Постепенное ужесточение санкций: собирается ли Вашингтон бороться с теневым рынком российской нефти

США продолжают вводить санкции против России, из-за полномасштабного вторжения на территорию Украины. Они имеют определенные негативные последствия для россиян, однако страна-агрессор ищет пути, чтобы обходить их.

Экономист Максим Блант рассказал 24 Каналу, что санкции США против нефтяного рынка России имели определенные успехи. Однако, по его словам, сейчас они менее интенсивны.

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Санкции против России

Максим Блант отметил, что введение санкций против нефтяного рынка России непростая задача для Европы и США. Он считает, что все опасаются похожих последствий, которые были в конце 2021 года перед войной в Украине и в начале 2022 после начала российского вторжения.

Тогда цены на газ и нефть выросли. Было неизвестно, как будут продолжаться поставки из России. Они (ЕС и США – 24 Канал) пытаются каким-то образом контролировать эту ситуацию и постепенно усиливать санкции против российской нефти,

– отметил экономист.

Он добавил, что это распространенная практика, ведь, несмотря на санкции против Ирана, когда-то не было задач полностью запретить покупку нефти там. Поэтому действовала программа, по которой происходил обмен нефти на продовольствие.