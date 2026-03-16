Хуже всего для Украины: политолог ответил, чем обернется ограничение санкций в отношении российской нефти

Соединенные Штаты ослабили санкции против российской нефти на 30 дней. Теперь другие страны смогут купить их нефть и нефтепродукты, которые были загружены на танкеры до 12 марта. Так Трамп хочет стабилизировать кризис с ценами на нефть, хоть это и неприятный для Украины шаг.

Политолог Вадим Денисенко рассказал 24 Каналу, что на самом деле сейчас пошел второй этап снятия санкций с российской нефти. Еще неделю назад Россия позволила Индии покупать российскую нефть. И это было наиболее неприятное решение, ведь фактически 90% экспорта российской нефти идет в Китай и Индию.

Как ослабление санкций помогут России?

По словам Денисенко, существуют различные оценки, сколько Россия получит дополнительных средств на фоне нефтяного кризиса. К примеру, российский эмигрантский Центр Карнеги приводил более-менее взвешенную цифру, что поднятие цены на нефть приносит бюджету РФ дополнительные 1,6 миллиарда долларов ежемесячно. Сейчас цена на нефть поднялась примерно на 40 долларов, поэтому речь идет о более 6 миллиардах ежемесячно.

На самом деле все зависит от того, как долго продлится обострение на Ближнем Востоке. Однако можно предположить, что фактически Россия получит в течение следующих месяцев неплохие деньги.

По самым оптимистичным для нас и пессимистическим для РФ оценкам речь идет о дополнительных 10 – 15 миллиардов долларов в течение следующих месяцев. Что это означает для российской экономики? В январе – феврале дефицит российского бюджета составил 44 миллиарда долларов. Нефть не перекроет всю "дыру", но смягчит проблему для россиян,

– сказал Денисенко.

Судя по всему, экономический кризис в России, который должен был бы произойти в 2027 году, может быть отсрочен. И это один из худших моментов для Украины.

