Заинтересован ли Трамп в отмене санкций против российской нефти, которые ввел Байден

Дональд Трамп начинает выполнять свои обязанности на посту президента США. Один из ключевых вопросов – не отменит ли он сразу же санкции против российской нефти, которые ввел Байден.

Профессор экономики университета Кейс Вестернс Роман Шеремета озвучил 24 Каналу мнение, что отмена санкций против России – не в интересах Трампа.

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Интересы Трампа

Шеремета рассказал, что Трамп часто акцентирует на важности уменьшения американской зависимости от иностранной нефти, энергоресурсов. Это его политика. Он поддерживает экономическое давление на страны, которые он считает конкурентами или угрозой, например Иран, Россия, и в этом вопросе Трамп ориентируется на собственный электорат.

Его лозунги – "Сильная Америка", "Сделать Америку снова величественной", "Америка – прежде всего". Отмена санкций без соответствующего анализа, что будет выглядеть как уступка США, по моему мнению, не на пользу имиджу Трампа, потому что он эгоистичный, нарциссический, и то, что будет вредить его имиджу, он не сделает,

– отметил профессор экономики университета Кейс Вестернс.

По его словам, теневой флот Россия использует для обхода ранее наложенных санкций США. Не в интересах Трампа его разблокировать, поэтому он полностью не отменит санкции.

Нефть – как инструмент переговоров

Профессор экономики университета Кейс Вестернс добавил, что США имеют свою нефть. Они заинтересованы в том, чтобы реализовывалась их нефть. Позиция республиканцев в том, чтобы США добывали больше нефти сейчас. Им не выгодна сейчас конкуренция от России, только из меркантильных личных интересов.

"Кроме того, нефть – это важный рычаг влияния на Россию. Если сейчас будут идти переговоры, я думаю, что Россия будет использовать это как переговорную позицию, как и США. США могут ослабить санкции в ответ на уступки России в тех или иных вопросах, поэтому это вполне нормальный сценарий", – заметил Шеремета.