Диктатора Владимира Путина ждет серьезная катастрофа, если президент США Дональд Трамп осуществит свое обещание и введет вторичные санкции против российской нефти.

Хотя это может иметь негативные последствия и для самого Вашингтона, Трамп дал четко понять Путину свое недовольство его действиями. Писатель, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов поделился с 24 Каналом оценкой последствий такого шага.

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Тогда начнутся 1990-е годы

У Путина есть несколько вариантов.

Завершить войну и вызвать недовольство среди населения, способного разорвать его на части. Продолжить войну, сталкиваясь с гневом Запада и необратимыми последствиями.

Путин больше боится Запад, чем внутренних врагов, поскольку недооценивает их,

– подчеркнул Мурзагулов.

Поэтому, вероятно, Путин согласится на ультиматум Трампа, если же нет, президент США может ввести вторичные санкции против российской нефти. Многие считают это маловероятным, поскольку Штаты почти не покупают российскую нефть. Однако механизм влияния работает иначе.

Например, Трамп может ввести таможенные ограничения для Китая, если Пекин продолжит покупать российскую нефть. Хоть это и сложно реализовать, это все же возможно.

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Однако для Вашингтона это может быть невыгодно: рост цен и уменьшение ассортимента товаров вызовут недовольство среди избирателей.

Однако Китай, вероятно, начнет сокращать закупки российской нефти, чтобы не потерять торговые отношения с США и не подвергать опасности благосостояние своих 2 миллиардов граждан.

Это, вероятно, только блеф со стороны Трампа, но он дает Путину понять, что Вашингтон недоволен его поведением,

– объяснил Владислав Мурзагулов.

Если Россия потеряет треть нефтяного рынка, это станет огромной катастрофой для Путина, и он окажется в ситуации, подобной 1990-м годам. Для него это гораздо страшнее, чем недовольство "Z-патриотов".