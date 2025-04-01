Хоча це може мати негативні наслідки і для самого Вашингтона, Трамп дав чітко зрозуміти Путіну своє невдоволення його діями. Письменник, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов поділився з 24 Каналом оцінкою наслідків такого кроку.

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Тоді почнуться 1990-ті роки

У Путіна є кілька варіантів.

Завершити війну й викликати невдоволення серед населення, здатного розірвати його на частини. Продовжити війну, стикаючись з гнівом Заходу й незворотними наслідками.

Путін більше боїться Захід, ніж внутрішніх ворогів, оскільки недооцінює їх,

– підкреслив Мурзагулов.

Тому, ймовірно, Путін погодиться на ультиматум Трампа, якщо ж ні, президент США може ввести вторинні санкції проти російської нафти. Багато хто вважає це малоймовірним, оскільки Штати майже не купують російську нафту. Однак механізм впливу працює інакше.

Наприклад, Трамп може ввести митні обмеження для Китаю, якщо Пекін продовжить купувати російську нафту. Хоч це й складно реалізувати, це все ж можливо.

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Проте для Вашингтону це може бути невигідно: зростання цін і зменшення асортименту товарів спричинять незадоволення серед виборців.

Однак Китай, ймовірно, почне скорочувати закупівлі російської нафти, щоб не втратити торгові відносини зі США та не наражати на небезпеку добробут своїх 2 мільярдів громадян.

Це, ймовірно, лише блеф з боку Трампа, але він дає Путіну зрозуміти, що Вашингтон незадоволений його поведінкою,

– пояснив Владислав Мурзагулов.

Якщо Росія втратить третину нафтового ринку, це стане величезною катастрофою для Путіна, і він опиниться у ситуації, подібній до 1990-х років. Для нього це набагато страшніше, ніж невдоволення "Z-патріотів".