По меньшей мере 3 пакета: Зеленский озвучил детали новых санкций

Украина ввела три новых пакета санкций против пособников Кремля –от оборонных компаний до пропагандистов. Под ограничения попали десятки предприятий, которые работают на российскую войну, а также граждане, которые поддерживают оккупантов и оправдывают агрессию.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского. Он ввел новые санкции против компаний, лиц и структур, которые поддерживают агрессию России, ее оборонную промышленность и оккупационный режим.

Читайте также Арестович, Олешко, сын экс-премьера Азарова и не только: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Удар по тылу Кремля

Президент Владимир Зеленский заявил о трех новых пакетах ограничений, которые уже утверждены и будут синхронизированы с санкционной политикой международных партнеров.

Первый пакет охватывает 36 компаний і 5 физических лиц, действующих не только в России, но и в других юрисдикциях, обслуживая ее военное производство. Санкции касаются поставщиков титана, энергетических и металлургических предприятий, а также компаний машиностроительной отрасли.

Второй пакет направлен против 106 субъектов, которые поддерживают российское присутствие в Крыму, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и обеспечивают потребности оккупационной армии.

Третий – это 9 человек, среди них 7 граждан Украины, которые ведут откровенную пропаганду в интересах Кремля, оправдывают войну и осуществляют информационные атаки против Украины. Президент добавил, что уже поручил готовить следующие пакеты санкций и работает над тем, чтобы ограничения были поддержаны партнерами в других юрисдикциях.