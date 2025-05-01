Про це розповідає 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського. Він запровадив нові санкції проти компаній, осіб і структур, які підтримують агресію Росії, її оборонну промисловість та окупаційний режим.

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Удар по тилу Кремля

Президент Володимир Зеленський заявив про три нові пакети обмежень, які вже затверджені та будуть синхронізовані з санкційною політикою міжнародних партнерів.

Перший пакет охоплює 36 компаній і 5 фізичних осіб, що діють не лише в Росії, але й в інших юрисдикціях, обслуговуючи її військове виробництво. Санкції стосуються постачальників титану, енергетичних і металургійних підприємств, а також компаній машинобудівної галузі.

Другий пакет спрямований проти 106 суб’єктів, які підтримують російську присутність у Криму, на окупованих територіях Донеччини й Луганщини та забезпечують потреби окупаційної армії.

Третій – це 9 осіб, серед них 7 громадян України, які ведуть відверту пропаганду в інтересах Кремля, виправдовують війну та здійснюють інформаційні атаки проти України. Президент додав, що вже доручив готувати наступні пакети санкцій та працює над тим, щоб обмеження були підтримані партнерами в інших юрисдикціях.