Санкции Словакии против России будут продолжаться, пока будет продолжаться оккупация, – премьер

Во время саммита Крымская платформа с заявлением выступил премьер Словакии Эдуард Хегер. Он подчеркнул, что Украина имеет полную поддержку Словакии в борьбе за восстановление территориальной целостности и неделимости.

По его словам, Украина осталась не одна в этой борьбе. "Вы не одни. Мы будем помогать вам восстанавливать вашу территориальную целостность", – добавил Хегер.

Актуально Члены учредительного саммита Крымской платформы подписали совместную декларацию

Хегер рассказал об отношении Словакии к действиям России

Премьер резюмировал, что санкции Словакии против России будут продолжаться, пока будет продолжаться оккупация украинских территорий. Государство не признает оккупацию полуострова и части Донбасса.

Чья-то сила – не аргумент и признак правоты. Это не значит, что границы можно перечеркивать собственными силами как угодно,

– подчеркнул он.

"Ситуация с Крымом отражает те вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Донбасс, Крым – не единичные случаи. Безопасность в Европе – не может восприниматься как данность, за это стоит бороться", – убежден словацкий премьер.

Кроме того, он пояснил, что речь идет не только об откровенно вооруженных аспектах, но и о гибридных усилиях подорвать наше единство, нашу преданность общей идее.

Читайте также В Хорватии готовы поделиться опытом деоккупации с Украиной, – премьер

В Украине прошел саммит Крымская платформа: главное