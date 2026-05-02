Зеленский ввел санкции против бывшего главы ОП Андрея Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО относительно персональных санкций. Ограничения введены против пяти человек.

В санкционный список вошли как украинские, так и российские граждане. Об этом сообщает Офис Президента.

Что известно о санкциях?

Президент Украины Владимир Зеленский 2 мая 2026 года подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных санкций против пяти человек.

Согласно документу, ограничения введены в отношении лиц, чьи действия, по данным украинской стороны, создают угрозы национальным интересам, безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины.

В санкционный список вошел бывший руководитель Офиса Президента Андрей Богдан, а также украинский бизнесмен Богдан Пукиш, которого в материалах связывают с соратниками подсанкционного политика Виктора Медведчука.

Среди подсанкционных лиц также российский бизнесмен Алан Кирюхин, которого называют ключевым менеджером платежной системы, используемой для обхода санкций, а также российские спортивные функционеры Станислав Поздняков и Михаил Мамиашвили.

Указ предусматривает применение ряда ограничительных мер. Среди них – блокирование активов, прекращение торговых операций, запрет вывода капитала за пределы Украины, остановка лицензий и разрешений, а также ограничение участия в приватизации и аренде государственного имущества.

Отдельно отмечается, что санкции будут действовать в течение 10 лет, за исключением ограничений по оформлению государственных наград Украины, которые имеют бессрочный характер.

В Офисе президента отмечают, что санкционная политика остается одним из ключевых инструментов защиты государства от внешних и внутренних угроз, а также механизмом давления на лиц, причастных к подрыву безопасности Украины.

Как санкции против себя прокомментировал Богдан?

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан прокомментировал информацию о введении против него персональных санкций. В своей заметке он заявил, что о возможных ограничениях знал заранее и связывает их с политическими причинами.

В течение последних трех дней меня уже 100500 человек предупредили, что какой-то Вова хочет утвердить на меня персональные санкции. Некоторые утверждают, что сам указ подписан, однако ждут какого-то Человек или Чувак, или Чебурек, который еще не подписал представление задним числом,

– написал Богдан.

Он также предположил несколько возможных причин такого решения, среди которых назвал отвлечение общественного внимания, личную реакцию на его публикации и обвинения в причастности к передаче документов.

"Есть несколько вариантов мотивации подписать такой Указ: привычная стратегия отвлечь общественный интерес; очень обиделся на мой позавчерашний пост; я виноват в передаче документов в цепочке Миндич – Коломойский – Богдан – Смирнов – журналисты", – отметил он.

Отдельно Богдан изложил собственную версию относительно возможной утечки материалов, в которой упомянул бизнесмена Игорь Коломойский, предпринимателя Тимура Миндича и журналиста Михаила Ткача.

Соответственно, вывод очевиден – материалы сливает Тимур Миндич напрямую журналистам через Михаила Ткача,

– заявил он.

При этом Богдан отметил, что не имеет подтвержденной информации относительно окончательного решения о санкциях, но отметил, что подобные попытки происходят уже не впервые.

Что известно об украинцах против которых ввели санкции?

Андрей Богдан – украинский юрист и бывший высокопоставленный чиновник. Он известен как экс-руководитель Офиса президента Украины в 2019 – 2020 годах, когда работал в команде Владимира Зеленского.

До политической карьеры Богдан много лет занимался адвокатской деятельностью и представлял интересы известных украинских политиков и бизнесменов. В разные годы его связывали с участием в резонансных политических процессах и бизнес-делах, в частности через юридическое сопровождение крупных корпоративных конфликтов.

После отставки с должности в ОП он оставался публичной фигурой, хотя и менее активно появлялся в политической жизни.

Богдан Пукиш – украинский бизнесмен, о котором значительно меньше открытой публичной информации в медиа. В сообщениях его называют предпринимателем, который мог быть связан с бизнес-окружением подсанкционного политика Виктора Медведчука.