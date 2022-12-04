Будут убеждать в преследовании, – религиовед о "церковном санкционном списке" СНБО

СБУ опубликовала "церковный список" санкций СНБО в отношении некоторых священнослужителей УПЦ МП. В частности, в список вошли Паша "Мерседес", Вадим Новинский и другие. Эксперты считают, что сейчас эти лица начнут заявлять, что их преследуют.

Об этом 24 каналу сказала религиовед, доктор философских наук Людмила Филиппович. Она убеждает, что часть попов Московского патриархата не видит нарушений своих коллег и сочтет, что лиц из "списка СНБО" будут преследовать, им что-то подбросили или специально все устроили.

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По ее словам, уже начали разгонять столь популярный "образ церкви-мученицы" в святынях УПЦ МП. Религиовед говорит, что верующие "напучены" своими священниками, которые им 30 лет рассказывали о "братской любви".

Людмила Филиппович считает, что священники УПЦ МП будут устраивать крестные ходы, носить иконы и на весь мир будут говорить, что в Украине "уничтожают церковь и убивают верующих Московского патриархата".

Но сейчас интересная ситуация – тот же Новинский предупредил, что он будет подавать в суд и обжаловать эти "санкции СНБО", и основной его аргумент – не то, что он предал Родину и "насаждал" здесь русский мер, а то, что его "преследуют за веру",

– объяснила Филиппович.

По ее мнению, подсанкционные религиозные лица сейчас как раз будут "бить во все колокола", в частности, международные организации, мол в Украине сейчас происходит ущемление и преследование религиозных лиц.

"Поэтому нам следует объяснить, что этих лиц преследуют не за то, что они православные или христиане, а за то, что они неправильно поняли те наставления, которые оставил Иисус Христос, и превратили православие в политику", – отметила религиовед.

Людмила Филиппович говорит, что с церковью нужно работать, и это должно делать государство. "То, что обыски, которые провела СБУ, немного испугало священников Московского патриархата – это правда. Потому что они себя вели так, будто войны с Россией нет, как так можно?", – спрашивает она.

Религиовед отметила, что верующие и священнослужители Московского патриархата должны задать себе вопрос – либо они с Украиной, либо с Россией.

Людмила Филиппович прокомментировала действия УПЦ МП в Украине: видео



Кто попал в "церковный санкционный список" от СНБО

Речь идет о 10 фигурантах, которые являются представителями УПЦ МЦ или тесно связаны с этой организацией. В частности, это:

Новинский Вадим Владиславович (клирик УПЦ);

Лебедь Петр Дмитриевич (митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры);

Швец Ростислав Филиппович (Лазарь, митрополит Симферопольский и Крымский);

Удовенко Владимир Петрович (Платон, митрополит Феодосийский и Керченский);

Опанасенко Вячеслав Александрович (епископ Коктебельский Агафон);

Овсянников Александр Александрович (епископ Джанкойский и Раздольский Алексей);

Чернышев Константин Валерьевич (епископ Бахчисарайский Калленик);

Таранов Александр Борисович (архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий);

Иванов Олег Александрович (бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей);

Масленников Алексей Александрович (бывший митрополит Роменский и Буринский Иосиф).

В СБУ подчеркнули, что большинство из лиц, попавших в санкционный список, сейчас находятся на временно оккупированных территориях Украины или за рубежом.