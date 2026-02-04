Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил 24 Каналу, что Трамп вряд ли будет предоставлять Украине бесплатное оружие, однако готов усиливать санкционное давление на Россию.

Как санкции Трампа влияют на логику переговоров с Кремлем?

Важно! Во время визита в Киев генсек НАТО Марк Рютте заявил, что новая атака по гражданским является тревожным сигналом в контексте мирных переговоров.

"Это классическая кремлевская игра – Путин понимает, что, либо Трамп продвигает дополнительные элементы в переговорах, или энергетическое перемирие не будет длительным. В ментальности Кремля все чего-то стоит. То, что несколько дней удары сосредотачивались на транспортной, а не энергетической инфраструктуре, объясняется именно этим", – подчеркнул Климкин.

5 февраля заканчивается действие договора о контроле за стратегическими вооружениями, после чего формально и США, и Россия смогут делать почти все, что захотят.

Во-первых, Трамп никогда не собирался предоставлять Tomahawk – это был лишь инструмент давления на Путина. Во-вторых, для поставки Tomahawks нужны не только политическое решение, но и технологические возможности, поскольку они обычно запускаются с кораблей и подводных лодок.

Стандартных пусковых установок для Tomahawk у американцев можно насчитать на пальцах одной руки. Трамп очень хочет показать, что все оружие для Украины покупают европейцы. Это соответствует его логике, что за все должны платить европейцы, и хорошо заходит его электорату,

– сказал Климкин.

Насколько серьезным является нефтяной удар Трампа по России?

Также Трамп может усиливать санкционное давление – в частности, он заявил, что Индия будет отказываться от российской нефти, хотя это не произойдет мгновенно из-за срока действия контрактов.

"Это плохая новость для российского режима, поскольку за нефть они будут получать меньше, а Трамп сможет контролировать нефтяные потоки. Стратегия Трампа – не резко увеличивать давление на Путина, а постепенно и стратегически сужать пространство для его маневра", – объяснил Климкин.

Трамп может и "психануть", поскольку сейчас очень уверен в себе после победы в Венесуэле, системного давления на Кубу и уступок европейцев по Гренландии. Для него давление на Россию остается ключевым приоритетом.

В повестке дня переговоров Трампа с Путиным гораздо больше вопросов, чем Украина – контроль над стратегическими вооружениями, Арктика, бизнес, отношения с Китаем и многое другое.

Очень важно, чтобы Трамп использовал эти рычаги в диалоге с Путиным для получения лучшего решения по Украине. Будет ли он это делать, зависит от его понимания ситуации, а также от нашей и европейской коммуникации с ним и его командой,

– подчеркнул Климкин.

Что известно об "энергетическом перемирии"?