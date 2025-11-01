Есть вероятность отмены, – экс-член парламента НАТО сказал, что не так с санкциями Трампа

21 ноября вступят в силу американские санкции, которые Трамп ввел в отношении российских нефтяных групп "Роснефть" и "Лукойл", а также их дочерних фирм. Если бы лидер США действительно хотел ударить по России, то ввел бы немедленные санкции, а не те, которые должны заработать через определенный период.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа, прогнозируя, что до 21 ноября российский нефтяной бизнес будет переоформлять свои документы, удар по нему будет, но при условии, если Трамп не отменит эти санкции.

Станут ли новые санкции США концом для России?

Вероятность того, что президент Соединенных Штатов отменит санкции против российской нефти, по мнению экс-секретаря польской делегации в парламенте НАТО, составляет 50%. Он не исключает, что Россия может сделать определенный жест и заявить, что готова разговаривать. Ведь Трамп ввел эти ограничения как раз из-за того, что не увидел заинтересованности со стороны Кремля к мирным переговорам.

"Прежний опыт показывает, что санкции, которые вводил Байден, работают на короткую перспективу. Первые два – три месяца действительно был удар и Россия теряла средства, потом все переоформляла и все возвращалось к тому, как было раньше", – отметил Кульпа.

Сегодня в России, как пояснил Кульпа, есть и объективные ограничения, связанные с добычей нефти. На фоне этого шаг Трампа по внедрению санкций может рассматриваться как попытка поддержки России.

"Если Россия не способна количеством нефти обеспечивать поступление средств, тогда введение санкций приведет к росту цен на нее, а потому может сложиться ситуация, что определенный период россияне будут получать больше денег, продавая при этом меньше нефти", – объяснил Кульпа.

Однако бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО убежден, что в дальнейшей перспективе, если эти санкции не будут отменены, то безусловно это ударит по России. Однако он высказался, что не считает, что это станет ее концом.

Он привел пример с объявленными Европой за время войны 19 пакетами санкций в отношении России, которые, как заметил Кульпа, ничего существенно не изменили – Путин боевые действия не остановил, но конечно эти ограничения ослабляют страну-агрессора.

Санкции важны, но это не является средством для того, чтобы к чему-то принудить. В той форме, которая есть сегодня, это не работает. А вот украинские дроновые удары – работают (по НПЗ России – 24 Канал),

– убежден Кульпа.

Как новые санкции могут повлиять на Россию?