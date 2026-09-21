В России отреагировали на окончательное утверждение американского закона об ужесточении санкций. Кремлевские чиновники считают, что этот шаг не будет способствовать завершению войны в Украине.

Как сообщают пропагандистские российские СМИ, в частности ТАСС, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков раскритиковал решение президента США Дональда Трампа. Мол, подписание закона о санкциях не способствует "реанимации двусторонних отношений" и продвижению на пути к урегулированию российской агрессии.

Что говорят в Москве

Представитель Кремля пытался убедить, что очередные ограничения якобы не оказывают существенного влияния на жизнь страны-агрессора.

И, конечно, Россия в значительной степени адаптировалась к этим санкциям и нашла способы минимизировать негативный эффект от их применения,

– утверждает пресс-секретарь Владимира Путина.

Он также добавил, что в целом против их государства и некоторых его граждан уже введено более 30 тысяч различных рыночных, корпоративных и секторальных запретов.

Предыстория новых ограничений

Напомним, Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о санкциях против России после продолжительной паузы. Документ, соавтором которого являлся покойный сенатор Линдси Грэм, предусматривает введение 100% таможенного тарифа для крупнейших покупателей российских энергоносителей и бьет по теневому танкерному флоту агрессора.

Еще на этапе голосования российская сторона называла эти действия "недружественными". Тогда в Москве говорили, что одобрение якобы усложнит усилия по поиску мирного урегулирования.

Окончательное утверждение документа по Трампу произошло 19 сентября. Он должен наложить новые экономические барьеры для россиян, их бизнеса, банков и оборонно-промышленного комплекса противника.