Лишняя суета и проблемы: экономист оценил, кто больше всего в России пострадает из-за санкций США

Министерство финансов США 13 июня внесло в санкционный список Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Соответственно все операции с долларами на Мосбирже стали невозможными.

Экономист Максим Блант объяснил 24 Каналу, что пока последствия новых санкций от США не очень заметны. Центральный банк России довольно быстро отреагировал на них, ведь давно готовился к этому.

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Доллары и евро не очень функциональны

Россияне имеют "план Б", на случай, если будут введены такие санкции. Они объяснили, как теперь будет определяться официальный курс доллара, евро и гонконгского доллара.

Самая большая интрига была в том, что будет со счетами людей и компаний, открытых на Московской бирже, на которых много средств в этих валютах.

Однако здесь многое зависит от брокерских компаний, которые открывали эти счета. Не все они под санкциями, а потому смогут вывести средства на вторичный рынок – где банки и компании торгуют между собой,

– отметил экономист.

Что касается россиян, то с 2022 года доллары и евро в России не очень функциональны, потому что с карточкой, на которой есть эти валюты, открытой даже в иностранном банке, в России мало что можно сделать.

В то же время за ее пределами с российскими карточками вообще ничего нельзя сделать, если это не курорт в Турции, где недавно принимали, а сейчас не очень хотят принимать карточки россиян,

– подчеркнул Блант.

Для рядовых россиян доллары и евро – это валюта, в которой с определенного момента не очень удобно держать сбережения. Банки, которые попали под санкции, вместо того, чтобы начислять проценты, еще берут средства за сохранение в долларах или евро на собственных счетах. Даже внутри страны невозможны переводы.

Для того чтобы получить эти средства наличными, необходимо их заранее заказывать. По обмену также сложности: разница в курсах между покупкой и продажей является такой, что не очень получается это сделать.

Главная ли валюта России – юань

"В России сейчас ходят разговоры, что "юань стал главной валютой страны", однако треть российского импорта все равно идет за доллары и евро. Поэтому из-за санкций в первую очередь пострадают компании-импортеры, которые использовали биржу для того, чтобы приобрести валюту. Ею они должны были оплачивать товары, которые они завозят в Россию", – подчеркнул Максим Блант.

Остается, по его словам, межбанковский внебиржевой рынок. Однако этот рынок не является централизованным.

"Там банки или компании, когда выставляют котировки, могут не иметь достаточное количество валюты, чтобы по цене, которую они декларируют, покупать или продавать. Это лишняя суета и проблемы", – отметил он.

Последствия санкций против России