Економіст Максим Блант пояснив 24 Каналу, що наразі наслідки нових санкцій від США є не дуже помітними. Центральний банк Росії доволі швидко відреагував на них, адже давно готувався до цього.

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Долари та євро не дуже функціональні

Росіяни мають "план Б", на випадок, якщо будуть запроваджені такі санкції. Вони пояснили, як тепер буде визначатися офіційний курс долара, євро та гонконзького долара.

Найбільша інтрига була у тому, що буде з рахунками людей та компаній, відкритих на Московській біржі, на яких багато коштів у цих валютах.

Проте тут багато що залежить від брокерських компаній, які відкривали ці рахунки. Не всі вони під санкціями, а тому зможуть вивести кошти на вторинний ринок – де банки та компанії торгують між собою,

– зауважив економіст.

Щодо росіян, то з 2022 року долари та євро в Росії не дуже функціональні, тому що з карткою, на якій є ці валюти, відкритою навіть в іноземному банку, в Росії мало що можна зробити.

Водночас за її межами з російськими картками взагалі нічого не можна зробити, якщо це не курорт в Туреччині, де нещодавно приймали, а зараз не дуже хочуть приймати картки росіян,

– наголосив Блант.

Для пересічних росіян долари та євро – це валюта, в якій з певного моменту не дуже зручно тримати заощадження. Банки, які потрапили під санкції, замість того, щоб нараховувати відсотки, ще беруть кошти за збереження в доларах чи євро на власних рахунках. Навіть всередині країни неможливі переводи.

Для того щоб отримати ці кошти готівкою, необхідно їх заздалегідь замовляти. Щодо обміну також складності: різниця в курсах між покупкою і продажам є такою, що не дуже виходить це зробити.

Чи головна валюта Росії – юань

"В Росії зараз ходять розмови, що "юань став головною валютою країни", однак третина російського імпорту все одно йде за долари та євро. Тому через санкції насамперед постраждають компанії-імпортери, які використовували біржу для того, щоб придбати валюту. Нею вони мали оплачувати товари, які вони завозять в Росію", – підкреслив Максим Блант.

Залишається, за його словами, міжбанківський позабіржовий ринок. Однак цей ринок не є централізованим.

"Там банки чи компанії, коли виставляють котирування, можуть не мати достатню кількість валюти, щоб за ціною, яку вони декларують, купувати чи продавати. Це зайва метушня та проблеми", – відзначив він.

Наслідки санкцій проти Росії