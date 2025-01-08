Из-за санкций против "теневого флота" от России неожиданно отвернулся ключевой партнер

По меньшей мере 30 танкеров "теневого флота" России попали под санкции США в 2024 году. В ближайшие дни администрация Джо Байдена планирует наложить санкционные ограничения еще на более 100 судов, которые перевозят российскую нефть.

В эфире 24 Канала политолог Алексей Кошель оценил эффективность западных санкций против "теневого флота" России. Отметим, что крупнейший портовый оператор Китая поддержал санкции США против "теневого флота" страны-агрессора и закрыл доступ для российских танкеров.

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Насколько эффективны санкции против России

Вашингтон намерен ввести новые санкции против России, в частности нацелившись на нефтяных доходах страны. По данным СМИ, основное внимание Белый дом сосредоточит на танкерах, которые перевозят российскую нефть, которую Кремль продает выше установленной западной границы цены в 60 долларов за баррель.

Любые санкции бьют по России, но вопрос в том, насколько эффективно. Политолог отметил, что часть санкций, которые были введены ранее, оказались недостаточно действенными, ведь были медленными и дозированными.

Фактически санкции не действовали. То есть механизм для того, чтобы заставить провести проверки судов, просто не работал. Ключевая проблема в том, что оперативные решения не принимались,

– сказал Кошель.

За более чем 10 лет большой войны России против Украины санкции всегда подавались дозировано, что позволяло стране-агрессору уклоняться и адаптировать экономику. К примеру, США отключили от международной платежной системы SWIFT третий по размеру активов банк в России Газпромбанк только в 2024 году.

К слову, бывший министр энергетики России и оппозиционер Владимир Милов рассказал, что Россия стремится точечного снятия санкций с нескольких крупных банков, чтобы они могли восстановить связи с международными партнерами, такие как Китай, Турция. Они не хотят работать с Россией без SWIFT, поскольку их банковская система тоже ориентирована на западную.

Санкции, как элемент принуждения Владимира Путина сесть за стол переговоров, могут быть действенными, но при условии, если это будет сильный удар без растяжения во времени.

Однако сейчас важнее другой вопрос, выберет ли новоизбранный президент Соединенных Штатов именно курс на санкции,

– добавил политолог.

По его словам, пока Трамп демонстрирует позицию бизнесмена, который будет скорее договариваться, учитывать реалии, а не идти на дальнейшую конфронтацию.

В то же время Джо Байден запретил разработку новых месторождений нефти и газа в прибрежных водах США, охватывающих 625 миллионов акров. Такое решение усложнит планы Дональда Трампа по увеличению добычи нефти и газа.