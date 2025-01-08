В етері 24 Каналу політолог Олексій Кошель оцінив ефективність західних санкцій проти "тіньового флоту" Росії. Зазначимо, що найбільший портовий оператор Китаю підтримав санкції США проти "тіньового флоту" країни-агресора та закрив доступ для російських танкерів.

Цікаво Різка зміна на ринку нафти: що відбувається з цінами на чорне золото

Наскільки ефективні санкції проти Росії

Вашингтон має намір запровадити нові санкції проти Росії, зокрема націлившись на нафтових доходах країни. За даними ЗМІ, основну увагу Білий дім зосередить на танкерах, які перевозять російську нафту, яку Кремль продає вище встановленої західної межі ціни у 60 доларів за барель.

Будь-які санкції б'ють по Росії, але питання в тому, наскільки ефективно. Політолог зауважив, що частина санкцій, які були запроваджені раніше, виявилися недостатньо дієвими, адже були повільними та дозованими.

Фактично санкції не діяли. Тобто механізм для того, щоб змусити провести перевірки суден, просто не працював. Ключова проблема у тому, що оперативні рішення не ухвалювалися,

– мовив Кошель.

За понад 10 років великої війни Росії проти України санкції завжди подавались дозовано, що дозволяло країні-агресору ухилятися та адаптувати економіку. До прикладу, США відключили від міжнародної платіжної системи SWIFT третій за розміром активів банк у Росії Газпромбанк лише у 2024 році.

До слова, колишній міністр енергетики Росії та опозиціонер Володимир Мілов розповів, що Росія прагне точкового зняття санкцій з кількох великих банків, щоб вони могли відновити зв'язки із міжнародними партнерами, такі як Китай, Туреччина. Вони не хочуть працювати з Росією без SWIFT, оскільки їхня банківська система теж орієнтована на західну.

Санкції, як елемент примусу Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів, можуть бути дієвими, але за умови, якщо це буде сильний удар без розтягування в часі.

Однак зараз важливіше інше питання, чи обере новообраний президент Сполучених Штатів саме курс на санкції,

– додав політолог.

З його слів, поки що Трамп демонструє позицію бізнесмена, який буде швидше домовлятися, враховувати реалії, а не йти на подальшу конфронтацію.

Водночас Джо Байден заборонив розробку нових родовищ нафти та газу в прибережних водах США, що охоплює 625 мільйонів акрів. Таке рішення ускладнить плани Дональда Трампа щодо збільшення видобутку нафти та газу.