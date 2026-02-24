Зеленский ввел новые санкции против 44 российских граждан и организаций

Украина расширила санкционный список, включив в него 29 физических лиц и 15 организаций России. Они причастны к поддержке агрессии, распространению пропаганды и незаконному вывозу культурных ценностей из временно оккупированного Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций. О соответствующем решении глава государства сообщил в своем телеграм-канале.

Что известно о новых санкциях Украины против россиян?

Украина приняла новое решение о введении санкций против 29 российских лиц и 15 организаций и структур так называемых оккупационных администраций. Ограничения касаются тех, кто поддерживает вооруженную агрессию против Украины, способствует оккупации украинских территорий и ведет активную пропагандистскую деятельность.

В Офисе Президента добавили, что в перечень 29 подсанкционных лиц вошел, в частности, российский пропагандист Александр Чубарьян – соавтор школьного учебника по истории России, в котором в духе кремлевской риторики оправдывается агрессия России против Украины. Также под санкции попал российский псевдоисторик и сторонник идеологии "русского мира" Алексей Миллер.

В списке есть и Артем Лагойский, который перешел на сторону оккупантов, возглавил так называемое "Министерство культуры Херсонской области" и способствует деятельности захватчиков – от принятия нужных им "нормативных актов" до системного нарушения прав граждан Украины.

Кроме того, санкции введены в отношении 15 российских организаций и структур так называемых оккупационных администраций. Они привлечены к поддержке вооруженной агрессии России и оккупации украинских территорий, занимаются искажением исторических фактов, незаконным вывозом культурных ценностей из крымских музеев и заповедников, а также присвоением документов Национального архивного фонда Украины с последующим использованием их в интересах государства-агрессора.

Работаем и над синхронизацией санкций в международных юрисдикциях. Всю соответствующую информацию передадим партнерам для дальнейшей работы,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Что известно о других санкциях, которые ввели против России?