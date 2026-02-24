Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций. О соответствующем решении глава государства сообщил в своем телеграм-канале.
Что известно о новых санкциях Украины против россиян?
Украина приняла новое решение о введении санкций против 29 российских лиц и 15 организаций и структур так называемых оккупационных администраций. Ограничения касаются тех, кто поддерживает вооруженную агрессию против Украины, способствует оккупации украинских территорий и ведет активную пропагандистскую деятельность.
В Офисе Президента добавили, что в перечень 29 подсанкционных лиц вошел, в частности, российский пропагандист Александр Чубарьян – соавтор школьного учебника по истории России, в котором в духе кремлевской риторики оправдывается агрессия России против Украины. Также под санкции попал российский псевдоисторик и сторонник идеологии "русского мира" Алексей Миллер.
В списке есть и Артем Лагойский, который перешел на сторону оккупантов, возглавил так называемое "Министерство культуры Херсонской области" и способствует деятельности захватчиков – от принятия нужных им "нормативных актов" до системного нарушения прав граждан Украины.
Кроме того, санкции введены в отношении 15 российских организаций и структур так называемых оккупационных администраций. Они привлечены к поддержке вооруженной агрессии России и оккупации украинских территорий, занимаются искажением исторических фактов, незаконным вывозом культурных ценностей из крымских музеев и заповедников, а также присвоением документов Национального архивного фонда Украины с последующим использованием их в интересах государства-агрессора.
Работаем и над синхронизацией санкций в международных юрисдикциях. Всю соответствующую информацию передадим партнерам для дальнейшей работы,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
Что известно о других санкциях, которые ввели против России?
Ранее Украина ввела санкции против граждан 11 стран – 225 капитанов судов, которые экспортируют российские нефтепродукты. Ограничения также касаются 46 россиян, 44 компаний и двух граждан Ирана, которые обслуживают вражеский ВПК.
В феврале Новая Зеландия расширила санкции против России, включив 23 граждан, 13 предприятий и 100 судов "теневого флота" Москвы. Страна снизила ценовой "потолок" на российскую нефть до 44,10 доллара США, координируя санкции с Евросоюзом.
19 февраля Президент США Дональд Трамп продлил действие санкций против России еще на год из-за агрессии в Украине. В документе говорится об ограничениях, введенных в сентябре 2018 года из-за оккупации Крыма, а также в феврале 2022 года, когда Москва "признала" так называемые ДНР и ЛНР.