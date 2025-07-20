В списке Латынина и Королевская: Зеленский ввел санкции против антиукраинских деятелей

Владимир Зеленский 20 июля ввел в действие решение СНБО о санкциях против 5 человек. В списке оказались бывший народный депутат от запрещенной ОПЗЖ Наталья Королевская и российская "оппозиционная" журналистка Юлия Латынина.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Офиса Президента Украины.

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Против кого Зеленский ввел санкции?

В санкционном списке, которые утвердил Совет национальной безопасности и обороны оказались:

Татьяна Аксененко – гражданка России, одна из администраторов пропагандистского телеграм-канала "Архангел Спецназа";

– гражданка России, одна из администраторов пропагандистского телеграм-канала "Архангел Спецназа"; Геннадий Балашов – экс-нардеп третьего созыва, руководитель партии "5.10";

– экс-нардеп третьего созыва, руководитель партии "5.10"; Наталья Королевская – министр социальной политики времен президента-беглеца Виктора Януковича, нардеп четырех созывов (последний раз избиралась от партии ОПЗЖ, сложила мандат в начале 2023-го), разыскивается по подозрению в недостоверном декларировании;

– министр социальной политики времен президента-беглеца Виктора Януковича, нардеп четырех созывов (последний раз избиралась от партии ОПЗЖ, сложила мандат в начале 2023-го), разыскивается по подозрению в недостоверном декларировании; Юлия Латынина – российский "оппозиционный" блогер, известна антиукраинскими заявлениями;

– российский "оппозиционный" блогер, известна антиукраинскими заявлениями; Андрей Серебрянский – блогер "Андрей Луганский".

Как объясняется, санкции против вышеупомянутых лиц были введены, поскольку они занимались продвижением антиукраинских нарративов. В частности, этих людей обвиняют в том, что они участвовали в информационных кампаниях, которые вредят Украине и поддерживают российскую агрессию.

Среди ограничений, которые ввели в отношении этих 5 человек есть: лишение украинских госнаград, блокирование активов, ограничения торговых операций, ограничения доступа с территории Украины к контенту, который создают эти люди, а также их страниц в социальных сетях и тому подобное.

Зеленский ввел санкции против 5 человек за антиукраинскую деятельность: смотрите документ

Реализация и мониторинг санкций против Королевской, Латыниной, Аксененко, Балашова и Серебрянского были возложены на Кабинет Министров Украины, Службу безопасности вместе с Национальным банком Украины и Комиссией государственных наград и геральдики при Президенте Украины.

Министерству иностранных дел Украины было поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Примечательно, что это первое решение о санкциях, подписанное уже новым руководителем СНБО Рустемом Умеровым.

К слову, ранее Верховная Рада Украины ввела новые санкции против России. Речь идет о судах и воздушных судах Кремля, в том числе и среди так называемого "теневого флота" страны-агрессора.