Санкции в действии: два крупных танковых завода России приостановили работу

8 мая 2022 , 20:41
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Источник:

Белый дом

США 8 мая объявили о новых санкциях против России – за агрессию против Украины. В Белом доме также рассказали, как работают предыдущие карательные ограничения. Недоступность экспорта важных технологий "давит" военные амбиции Москвы.

В Вашингтоне отметили, что 8 мая лидеры G7, в том числе и Джо Байден, провели переговоры с Владимиром Зеленским. "Большая семерка" подтвердила общую приверженность Украине – как на поле боя, так и за столом переговоров.

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Санкции уже наносят ущерб российской экономике, – Белый дом

Наши беспрецедентные санкции уже наносят огромный ущерб российской экономике, а наш экспортный контроль заблокировал доступ России к критически важным технологиям и цепочкам поставок, которые ей необходимы для поддержания своих военных амбиций,
– объяснили в администрации Джо Байдена.

В США уверены, что война, развязанная Владимиром Путиным, уничтожит все экономические достижения Украины за последние 15 лет.

Два крупных танковых завода в России приостановили работу

Уже недостаточно иностранных комплектующих предприятиям оборонного комплекса. Так, два крупных танковых завода России – корпорация "Уралвагонзавод" и Челябинский тракторный завод приостановили работу.

Около 1000 компаний частного сектора вышли из России. Также, по предварительной информации, уехали из страны и более 200 тысяч россиян. Многие эмигранты – высококвалифицированные специалисты.

Обратите внимание! США подчеркнули, что Путину не удалось достичь своей цели доминировать в Украине, однако ему удалось сделать Россию глобальным изгоем.

Какие новые санкции приняли США и партнеры против России

  • Ограничение на российские энергоресурсы. Прежде всего, речь идет об эмбарго на российскую нефть.
  • Санкции против российских банков, критически важные для российской финансовой системы.
  • Вашингтон вводит дополнительные ограничения по промышленности России – деревообрабатывающей, производства двигателей, бульдозеров и других промышленных коммерческих товаров.
  • Вещание "Первого канала", "Россия 1" и НТВ оказалось под запретом. Эти медиа – наиболее популярные в России и наиболее связанные с Кремлем.
  • Визовые ограничения против множества российских и белорусских чиновников. Речь идет о 2600 человек. В список попали руководители российских банков.

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Автор: Ірина Пундор