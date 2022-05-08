Санкции в действии: два крупных танковых завода России приостановили работу

США 8 мая объявили о новых санкциях против России – за агрессию против Украины. В Белом доме также рассказали, как работают предыдущие карательные ограничения. Недоступность экспорта важных технологий "давит" военные амбиции Москвы.

В Вашингтоне отметили, что 8 мая лидеры G7, в том числе и Джо Байден, провели переговоры с Владимиром Зеленским. "Большая семерка" подтвердила общую приверженность Украине – как на поле боя, так и за столом переговоров.

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Санкции уже наносят ущерб российской экономике, – Белый дом

Наши беспрецедентные санкции уже наносят огромный ущерб российской экономике, а наш экспортный контроль заблокировал доступ России к критически важным технологиям и цепочкам поставок, которые ей необходимы для поддержания своих военных амбиций,

– объяснили в администрации Джо Байдена.

В США уверены, что война, развязанная Владимиром Путиным, уничтожит все экономические достижения Украины за последние 15 лет.

Два крупных танковых завода в России приостановили работу

Уже недостаточно иностранных комплектующих предприятиям оборонного комплекса. Так, два крупных танковых завода России – корпорация "Уралвагонзавод" и Челябинский тракторный завод приостановили работу.

Около 1000 компаний частного сектора вышли из России. Также, по предварительной информации, уехали из страны и более 200 тысяч россиян. Многие эмигранты – высококвалифицированные специалисты.

Какие новые санкции приняли США и партнеры против России

Ограничение на российские энергоресурсы. Прежде всего, речь идет об эмбарго на российскую нефть.

Санкции против российских банков, критически важные для российской финансовой системы.

Вашингтон вводит дополнительные ограничения по промышленности России – деревообрабатывающей, производства двигателей, бульдозеров и других промышленных коммерческих товаров.

Вещание "Первого канала", "Россия 1" и НТВ оказалось под запретом. Эти медиа – наиболее популярные в России и наиболее связанные с Кремлем.

Визовые ограничения против множества российских и белорусских чиновников. Речь идет о 2600 человек. В список попали руководители российских банков.

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США подчеркнули, что Путину не удалось достичь своей цели доминировать в Украине, однако ему удалось сделать Россию глобальным изгоем.