Санкции Великобритании против олигархов Путина: Россия обещает ответ Лондону

В Кремле заявили, что санкции Великобритании против олигархов из окружения Владимира Путина будут расценивать как вероятную атаку на бизнес. Страна-оккупант пообещала ответ.

Дмитрий Песков – пресс-секретарь президента России – пожаловался, что ситуация – "очень тревожная". Кроме того, спикер Владимира Путина заявил: это якобы подрывает привлекательность Великобритании. В частности, инвестиционную.

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Атака на российский бизнес, конечно, предполагает ответные меры, и эти меры сформулируют исключительно с учетом наших интересов,

– заявил Песков.

Также спикер Путина "отметился" абсурдным заявлением, что "англосаксы изрядно накачивают напряженность на европейском континенте".

"Олигархам Путина будет негде спрятаться"

Министр иностранных дел страны Лиз Трасс заявила, что против российских олигархов в Лондоне введут новые жесткие санкции. По словам Трасс, это станет еще одним инструментом для сдерживания Кремля от вторжения в Украину.

Глава МИД заверила, что даже вероятный ущерб для экономики Великобритании не станут помехой.

Трасс подчеркнула: "олигархам Путина будет негде спрятаться, как и компаниям, участвующим в поддержке России".

Остановить угрозу российского вторжения – это приоритет для Великобритании.

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