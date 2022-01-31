Санкции Великобритании против олигархов Путина: Россия обещает ответ Лондону
Источник:ТАСС
В Кремле заявили, что санкции Великобритании против олигархов из окружения Владимира Путина будут расценивать как вероятную атаку на бизнес. Страна-оккупант пообещала ответ.
Дмитрий Песков – пресс-секретарь президента России – пожаловался, что ситуация – "очень тревожная". Кроме того, спикер Владимира Путина заявил: это якобы подрывает привлекательность Великобритании. В частности, инвестиционную.
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Атака на российский бизнес, конечно, предполагает ответные меры, и эти меры сформулируют исключительно с учетом наших интересов,
– заявил Песков.
Также спикер Путина "отметился" абсурдным заявлением, что "англосаксы изрядно накачивают напряженность на европейском континенте".
"Олигархам Путина будет негде спрятаться"
- Министр иностранных дел страны Лиз Трасс заявила, что против российских олигархов в Лондоне введут новые жесткие санкции. По словам Трасс, это станет еще одним инструментом для сдерживания Кремля от вторжения в Украину.
- Глава МИД заверила, что даже вероятный ущерб для экономики Великобритании не станут помехой.
- Трасс подчеркнула: "олигархам Путина будет негде спрятаться, как и компаниям, участвующим в поддержке России".
- Остановить угрозу российского вторжения – это приоритет для Великобритании.
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