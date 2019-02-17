Санкции отбросили Россию на десять лет назад, – эксперт

США могут усилить санкции против России из-за отравления Скрипалей, и они будут болезненными. В целом санкции отбросили Россию в развитии больше, чем на десять лет.

Об этом 24 каналу рассказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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"Санкции США против России могут быть усилены из-за ряда факторов. Это и попытка отравления экс-разведчика Скрипаля, и гибель граждан Британии. Попытки России вмешаться в расследование Международной организации по запрещению химического оружия. Плюс отрицание Россией нарушения ею Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. На это должна быть реакция Вашингтона", – отмечает Александр Хара.

Кроме того, отмечает дипломат, из-за расследования спецпрокурора Мюллера вмешательства России в выборы президента США Трампу надо показывать свою принципиальность в отношении России.

Новые санкции США против России будут достаточно болезненными. В целом санкции, особенно те, что касаются финансовых и технологических сфер, отбросили Россию на десять лет назад. Параллельно происходит важный процесс зачистки странами НАТО от российских шпионов. Был отчет ЕС, что около 200 китайских и 250 российских шпионов работают в Брюсселе. И зачистка началась лишь после дела Скрипалей,

– отметил Хара.

Что известно об отравлении Скрипалей?

4 марта 2018 года в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" были отравлены бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Им удалось выжить, однако длительное время и отец, и дочь находились в больнице. Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров и Руслан Боширов.

В марте после вышеупомянутого отравления десятки стран мира начали массово выдворять российских дипломатов в знак солидарности как с Британией, так и простеста против Кремля.

В январе 2019 года послы ЕС согласовали введение санкций в отношении офицеров российской разведки. Кроме них, в санкционный список за применение химического оружия попали начальник Главного разведывательного управления России Игорь Костюков, его первый заместитель Владимир Алексеев.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон намерен ввести дополнительные санкции против Москвы, связанные с отравлением Скрипалей.