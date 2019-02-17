Санкції відкинули Росію на десять років назад, – експерт

США можуть посилити санкції проти Росії через отруєння Скрипалів, і вони будуть болючими. Загалом санкції відкинули Росію у розвитку більше, ніж на десять років.

Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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"Санкції США проти Росії можуть бути посилені через низку факторів. Це і спроба отруєння екс-розвідника Скрипаля, і загибель громадян Британії. Намагання Росії втрутитися в розслідування Міжнародної організації із заборони хімічної зброї. Плюс заперечення Росією порушення нею Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. На це має бути реакція Вашингтону", – наголошує Олександр Хара.

Крім того, зауважує дипломат, через розслідування спецпрокурора Мюллера втручання Росії у вибори президента США Трампу треба показувати свою принциповість щодо Росії.

Нові санкції США проти Росії будуть достатньо болючими. Загалом санкції, особливо ті, що стосуються фінансових і технологічних сфер, відкинули Росію на десять років назад. Паралельно відбувається важливий процес зачистки країнами НАТО від російських шпигунів. Був звіт ЄС, що близько 200 китайських і 250 російських шпигунів працюють у Брюсселі. І зачистка почалася лише після справи Скрипалів,

– зазначив Хара.

Що відомо про отруєння Скрипалів? 4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити, проте тривалий час і батько, і донька перебували в лікарні. Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров та Руслан Боширов.



У березні після вищезазначеного отруєння десятки країн світу почали масово видворяти російських дипломатів на знак як солідарності з Британією, так і простесту проти Кремля.



У січні 2019 року посли ЄС узгодили запровадження санкцій щодо офіцерів російської розвідки. Окрім них, до санкційного списку за застосування хімічної зброї потрапили начальник Головного розвідувального управління Росії Ігор Костюков, його перший заступник Володимир Алексєєв.



Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон має намір запровадити додаткові санкції проти Москви, пов'язані з отруєнням Скрипалів.