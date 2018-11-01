Санкции России против Украины: кому они на руку

О санкциях России и реванш пророссийских сил на выборах – в блиц-интервью с политологом Владимиром Фесенко.

Политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко доступно объяснил 24 каналу, что меняет введение Россией санкций против Украины, и рассказал, почему реванш пророссийских политических сил в Украине пока невозможен.

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Санкции, введенные Россией против Украины – это начало окончательного разрыва отношений между Украиной и Россией?

Никакого окончательного разрыва связей с Россией нет. Думаю, и не будет. В этом не заинтересованы ни в Украине, ни в России. Для нас окончательный разрыв отношений с РФ будет большим экономическим ущербом. Любой серьезный экономист объяснит, что причин экономического кризиса в 2014-2015 годах было две. Первая – потеря части территории и части экономического потенциала, особенно на Донбассе. Вторая – резкое сокращение торговли с Россией. Именно оно дало наибольший процент падения ВВП в Украине. Сейчас мы уже нейтрализовали, слава Богу, зависимость от российского газа. Но по ТВЭЛах, по ядерному топливу определенная зависимость остается.

Санкции – это не признак того, что Россия разрывает отношения с Украиной. Нет, никто их не разрывает. Ни о каком разрыве отношений речь не идет. Но и наши санкционные списки против России, и российские – против Украины, все это – признак глубокого системного кризиса в двусторонних отношениях. Россия ждет выборов, рассчитывает на победу пророссийских политиков, но, думаю, в этом она ошибается. Кстати, думаю, Юлия Владимировна сейчас очень рада тому, что она есть в санкционном списке.

Почему?

Сейчас у нее будет железный аргумент против обвинений в том, что Тимошенко – пророссийский политик. Точно так же включение в список Алексея Порошенко станет аргументом для Порошенко, что он якобы пророссийский. Всем, кто обсуждает, что в этом списке нет самого Петра Порошенко – я скажу, что глав государств и правительств никогда не включают в санкционные списки. Путина также нет ни в одном из них.

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То есть, для отдельных лиц, попавших в этот санкционный список, это будет неким информационным бонусом в предвыборной гонке?

Для многих украинских политиков и общественных деятелей, которые в этот санкционный список попали, это – награда. Для некоторых, особенно – для участников президентской гонки, будущих кандидатов в депутаты – это безусловный бонус, да.

Для государства в целом вся эта история будет иметь какие-то последствия?

С политической точки зрения – никаких. В этом списке есть Аваков и Парубий. Против обоих в России возбуждены уголовные дела. Оба являются невъездными в Россию. Муженко, Полторак, еще ряд деятелей – также являются невъездными в Россию. Поэтому именно попадание в санкционный список для них ничего не меняет.

Их включили туда потому, что они и так уже были в таком неформальном санкционном списке. Сейчас это только формализовали.

Получается, что по сути, этот официальный список ничего не меняет?

Он просто является символическим, декларативным подтверждением того, что сейчас и так существует – системный конфликт между двумя странами.

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Вы сказали, что в России зря рассчитывают на победу пророссийских политиков. Думаете реванша пророссийских сил не будет?

Я давно об этом говорю: реванш символический существует. К большому сожалению, пророссийские силы открыто и свободно действуют в Украине, чувствуют себя спокойно, агрессивно ведут себя и консолидируются. Пророссийский электорат у нас тоже есть, мы должны об этом не забывать. Но уверен, что никакого фактического реванша не будет.

Почему?

По одной простой причине – около 5 миллионов избирателей выпали из электорального поля Украины после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса. Без этих избирателей ни "Опоблок", ни какая-то объединенная пророссийская сила не смогут выиграть президентские или парламентские выборы. Что плохо – они увеличат свое представительство в следующем составе Верховной Рады.

Существенно?

Примерно – в два раза. В парламенте следующего созыва будет около 100 пророссийских депутатов. Следующая Рада будет более поляризована, чем сегодняшняя, там будет идти стенка на стенку. Но своей коалиции пророссийские силы создать не смогут. Арифметически у них не будет такой возможности. Не сможет Медведчук стать спикером парламента или премьером. Ни Тимошенко, ни кто-то другой не пойдет на союз с Медведчуком – для них это будет означать политическую смерть.

Но в России, как я понимаю, давно уже поставили крест на Порошенко и не хотят с ним договариваться в любом формате. Некоторые российские политики считали, что они попытаются договориться с Тимошенко. После ее очень жесткого выступления на недавно состоявшемся форуме после ее попадания в санкционный список – вот здесь есть вопрос, будет ли Россия договариваться, или нет. С рациональной точки зрения – стоит попробовать. Но, как мы сейчас видим, Тимошенко вряд ли сможет пойти на какие-то серьезные компромиссы с россиянами. Иначе она получит те же проблемы, что и Порошенко.

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Это касается и всех остальных участников избирательной гонки?

Да. Если будет единственный пророссийский кандидат – он сможет выйти во второй тур. Но это не гарантированно. Президентские выборы он выиграть точно не сможет. У россиян есть какие-то иллюзии по этому поводу. Они не совсем адекватно воспринимают украинскую ситуацию, поэтому надеются, что она еще может измениться в их пользу.