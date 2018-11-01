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      Санкції Росії проти України: кому вони на руку

      666 Читать новость на русском
      Володимир Фесенко
      Володимир Фесенко / glavred.info

      Про санкції Росії та реванш проросійських сил на виборах – у бліц-інтерв'ю з політологом Володимиром Фесенком.

      Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко доступно пояснив 24 каналу, що змінює запровадження Росією санкцій проти України, та розповів, чому реванш проросійських політичних сил в Україні поки що неможливий.

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      Санкції, введені Росією проти України – це початок остаточного розриву стосунків між Україною та Росією?

      Ніякого остаточного розриву зв’язків із Росією немає. Думаю, і не буде. У цьому не зацікавлені ані в Україні, ані в Росії. Для нас остаточний розрив відносин із РФ буде більшою економічною шкодою. Будь-який серйозний економіст пояснить, що причин економічної кризи у 2014-2015 роках було дві. Перша – втрата частини території і частини економічного потенціалу, особливо на Донбасі. Друга – різке скорочення торгівлі із Росією. Саме воно дало найбільший відсоток падіння ВВП в Україні. Зараз ми вже нейтралізували, слава Богу, залежність від російського газу. Але по ТВЕЛах, по ядерному паливу певна залежність залишається.

      Санкції – це не ознака того, що Росія розриває стосунки із Україною. Ні, ніхто їх не розриває. Ні про який розрив стосунків не йдеться. Але і наші санкційні списки проти Росії, і російські – проти України, все це – ознака глибокої системної кризи у двосторонніх стосунках. Росія чекає виборів, розраховує на перемогу проросійських політиків, але, думаю, у цьому вона помиляється. До речі, думаю, Юлія Володимирівна зараз дуже рада тому, що вона є у санкційному списку.

      Чому?

      Зараз у неї буде залізний аргумент проти звинувачень у тому, що Тимошенко – проросійський політик. Точно так само включення у список Олексія Порошенка стане аргументом для Порошенка, що він нібито проросійський. Всім, хто обговорює, що у цьому списку немає самого Петра Порошенка – я скажу, що глав держав та урядів ніколи не включають у санкційні списки. Путіна також немає у жодному з них.

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      Тобто, для окремих осіб, які потрапили до цього санкційного списку, це буде таким собі інформаційним бонусом у передвиборчих перегонах?

      Для багатьох українських політиків і громадських діячів, які до цього санкційного списку потрапили, це – нагорода. Для деяких, особливо – для учасників президентських перегонів, майбутніх кандидатів в депутати – це безумовний бонус, так.

      Для держави в цілому вся ця історія матиме якісь наслідки?

      З політичної точки зору – жодних. У цьому списку є Аваков і Парубій. Проти обох у Росії порушені кримінальні справи. Обидва є нев’їзними до Росії. Муженко, Полторак, ще низка діячів – також є нев’їздними до Росії. Тому саме потрапляння до санкційного списку для них нічого не змінює.

      Їх включили туди тому, що вони і так уже були у такому неформальному санкційному списку. Зараз це лише формалізували.

      Виходить, що по суті, цей офіційний список нічого не змінює?

      Він просто є символічним, декларативним підтвердженням того, що зараз і так існує – системний конфлікт між двома країнами.

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      Ви сказали, що у Росії дарма розраховують на перемогу проросійських політиків. Думаєте реваншу проросійських сил не буде?

      Я давно про це кажу: реванш символічний існує. На превеликий жаль, проросійські сили відкрито і вільно діють в Україні, почуваються спокійно, агресивно поводяться і консолідуються. Проросійський електорат у нас теж є, ми маємо про це не забувати. Але впевнений, що ніякого фактичного реваншу не буде.

      Чому?

      З однієї простої причини – близько 5 мільйонів виборців випали з електорального поля України після анексії Криму та окупації частини Донбасу. Без цих виборців ні "Опоблок", ні якась об’єднана проросійська сила не зможуть виграти президентські чи парламентські вибори. Що погано – вони збільшать своє представництво у наступному складі Верховної Ради.

      Суттєво?

      Приблизно – у два рази. У парламенті наступного скликання буде близько 100 проросійських депутатів. Наступна Рада буде більш поляризована, ніж сьогоднішня, там йтиме стінка на стінку. Але своєї коаліції проросійські сили створити не зможуть. Арифметично у них не буде такої можливості. Не зможе Медведчук стати спікером парламенту чи прем’єром. Ані Тимошенко, ані хтось інший не піде на союз із Медведчуком – для них це означатиме політичну смерть.

      Але у Росії, як я розумію, давно вже поставили хрест на Порошенку і не хочуть із ним домовлятись у жодному форматі. Деякі російські політики вважали, що вони спробують домовитись із Тимошенко. Після її дуже жорсткого виступу на Форумі, який нещодавно відбувся, після її потрапляння до санкційного списку – от тут є питання, чи буде Росія домовлятись, чи ні. З раціональної точки зору – варто спробувати. Але, як ми зараз бачимо, Тимошенко навряд чи зможе піти на якісь серйозні компроміси із росіянами. Інакше вона отримає ті самі проблеми, що і Порошенко.

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      Це стосується і всіх інших учасників виборчих перегонів?

      Так. Якщо буде єдиний проросійський кандидат – він зможе вийти у другий тур. Але це не гарантовано. Президентські вибори він виграти точно не зможе. У росіян є якісь ілюзії із цього приводу. Вони не зовсім адекватно сприймають українську ситуацію, тому сподіваються, що вона ще може змінитися на їхню користь.

       

       

      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Новини України Санкції Росії проти України Україна – Росія Війна на Донбасі Публікації Інтерв'ю
      Джерело: 24 канал
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