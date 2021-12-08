Санкций недостаточно, – экс-командующий сил НАТО предлагает сильнее вооружить Украину

Запад имеет более широкий арсенал рычагов влияния на политику российского президента Владимира Путина, чем санкции, которые уже применяли. Речь идет о военной помощи украинской армии.

Введенные ранее санкции были недостаточно эффективными. В этом убежден Верховный Главнокомандующий Объединенных Сил НАТО в Европе в 2013–2016 годах Филип Бридлав.

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Нужны "мучительные" санкции

Американский генерал подчеркнул: если дальше применять экономические санкции, надо убедиться, что они будут действительно болезненными и изменят поведение российского руководства.

Однако Украина нуждается в гораздо большей поддержке. По мнению Бридлава, надо усилить коалицию в поддержку государства.

"Умные" ракеты для ВСУ

Бридлав предлагает предоставить украинской армии современное вооружение – системы пво, дроны и "умные" ракеты.

Если не работают экономические санкции – тогда надо посмотреть на варианты военной помощи. Чтобы для России ценой возможной потенциальной агрессии стали серьезные потери. Если они нападут в январе или феврале – у нас осталось мало времени,

– подчеркнул генерал.

Кстати, он отметил, что эти ракеты хорошо пригодились на Донбассе.

Что известно об угрозе нападения России