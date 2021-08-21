Санкций против Шария просили его же однопартийцы, – Стерненко
Источник:ютуб STERNENKO
СНБО во время заседания 20 августа ввел санкции против российского пропагандиста Анатолия Шария, его жены Ольги, а также ее матери. Активист Сергей Стерненко отметил, что ввести санкции против Шария просили его же однопартийцы.
Одизоний блогер, конечно, уже наговорил в ответ много угроз. По словам Стерненко, самым смешным является то, что сейчас Шарий воюет против собственных однопартийцев.
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Партийцы воюют против Шария. Лягушка любит гадюку. Несколько дней назад партийцы Шария сами обращались в СНБО и просили применить против Шария санкции,
– подчеркнул Стерненко.
Активист отметил, что санкции против Шария – это замечательно. В то же время российский пропагандист, которого подозревают в государственной власти, находится в розыске.
По словам Стерненко, было бы гораздо эффективнее сделать все, чтобы Шарий вернулся в Украину и переехал в украинскую тюрьму.
Шарий находится в розыске
- Еще в феврале 2021 года СБУ объявила Шарию о подозрении.
- Ему инкриминировали осуществление противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности Украины. Речь идет о поступках Шария в информационной сфере.
- Дело одиозного блогера касается сразу 2 статей: о государственной измене и нарушении равноправия людей в отношении их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений.
- Шарий систематически не приходил на допросы.
- Тогда его объявили в розыск.
Заседание СНБО 20 августа: главное
- Очередное заседание СНБО состоялось в пятницу 20 августа.
- Санкции ввели против супругов Шариев, а также нардепа Андрея Деркача, главаря пророссийских боевиков на Донбассе Дениса Пушилина, главного редактора "Страна.UA" Игоря Гужвы и тому подобное.
- Во время заседания также обсудили введение национальной системы устойчивости и подняли тему продолжения стратегических документов оборонного планирования.