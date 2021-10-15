В санкционных списках криминалитета МВД допустило ошибки в отношении 108 человек
Источник:24 канал
Алексей Данилов заявил, что в предыдущих санкционных списках СНБО есть ошибки в отношении более 100 человек. Они касаются так называемых "воров в законе".
Такое заявление сделал Алексей Данилов на брифинге после заседания СНБО. 15 октября члены Совета нацбезопасности рассматривали состояние введения санкций в отношении контрабандистов и "воров в законе".
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Ошиблись в отношении 108 человек
К большому сожалению, в решениях СНБО, которые готовили ранее, была сознательная или бессознательная ошибка в отношении 108 человек...
– сказал Данилов.
Глава МВД Денис Монастырский рассказал, что 8 человек, которые были причастны к оформлению документов, понесли наказание. Часть из них была уволена из МВД, 2 человек понизили в должностях.
О характере ошибки: это опечатки в фамилиях или внесение не тех лиц, Данилов не рассказал. Просто отметил, что ошибки уже исправили.
"Воры в законе" уже не в Украине
Монастырский на заседании также рассказал о том, как продвигается следствие по подсанкционному криминалитету. Алексей Данилов рассказал, что все 17 "криминальных авторитетов", на которых наложили санкции, не на "на воле": часть покинула Украину, а другая – находится в СИЗО.
Кроме того, МВД проверит информацию относительно 9 человек, которые являются волонтерами или добровольцами армии.Обратите внимание! Ранее Алексей Данилов заявлял, чт о никто не попадает в санкционный список "просто так". Мол, среди добровольцев есть причастный к ограблению ювелирного магазина в Киеве. Еще один мужчина сейчас находится в СИЗО. Кроме того, 2 человека проходят по уголовным делам.
Брифинг Алексея Данилова после заседания СНБО
Санкции СНБО против криминалитета: коротко
- СНБО 14 мая СНБО применил персональные санкции по отношению к 557 "ворам в законе".
- Такие же ограничения ввели и против "криминальных авторитетов".
- Зеленский добавил, что большинство из них находятся не в Украине.
- Уже 20 мая полицейские задержали 2 самых влиятельных "воров в законе" в Украине – "Умку" и "Лашу Сван".
- В июне Данилов заявил, что СНБО проверит трех криминальных авторитетов, которые жалуются, что их внесли в санкционный список "воров в законе" несправедливо.