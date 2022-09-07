Венгрия требует от Евросоюза изъять из списка санкций 3 российских олигархов, – СМИ

Венгрия, которую можно назвать сателлитом россии в Европе, продолжает исполнять прихоти кремля. Так, там уже отметили необходимость исключить из списка санкций еще трех человек.

Речь, конечно, о трех российских олигархах. Их имена, подчеркивают в Венгрии, должны исчезнуть из санкционных списков.

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ЕС скоро пересмотрит санкционный список

Отметим, что до 15 сентября ЕС должен просмотреть санкционный список. Если этого не сделают, он автоматически аннулируется. И поскольку сейчас этот вопрос стоит максимально остро, то в Венгрии пытаются всячески повлиять на ситуацию.

Будапешт уже направил обращение. В нем он попросил об исключении из соответствующего списка санкций ЕС трех граждан России. Об этом журналистам рассказали четыре дипломата и чиновники Евросоюза. Они отметили, что соответствующее ходатайство разозлило другие страны-члены. Они до сих пор помнят, сколько нужно было приложить усилий, чтобы премьер-министр Виктор Орбан не усложнял введение эмбарго на нефть.

Кого хотят убрать из списков

Двое дипломатов отметили, что говорится о российских бизнесменах алишере усманове, петре авене, а также викторе рашникове.

Напомним, что усманов разбогател благодаря добыче полезных ископаемых, а также является бывшим акционером футбольного клуба "Арсенал".

разбогател благодаря добыче полезных ископаемых, а также является бывшим акционером футбольного клуба "Арсенал". Что касается авена , то он – бизнесмен и политик, руководивший крупнейшим коммерческим банком в стране-агрессоре.

, то он – бизнесмен и политик, руководивший крупнейшим коммерческим банком в стране-агрессоре. А вот рашников – миллиардер, умноживший свой капитал благодаря черной металлургии.

Санкционные списки ЕС постоянно пересматриваются, и снова и снова возникают опасения, что включение определенных лиц или организаций в список санкций недостаточно обосновано,

– отметил представитель правительства Венгрии Златан Ковач.

Таким образом он стремился своим сообщением в твиттере намекнуть, что некоторых лиц из этого списка можно было бы исключить. Кроме того, у Венгрии есть еще одна просьба к ЕС. Представители страны стремятся расширить исключения, связанные с гуманитарной помощью. И это очень беспокоило Европу, ведь Будапешт может воспользоваться лазейками, если не обдумать все возможные шаги вперед.

Напомним, что послы ЕС планируют обсудить войну на Украине во время встречи, которая состоится в среду 7 сентября. Продление действия списков санкций не стоит в повестке дня. Но не исключено, что его будут обсуждать на фоне пожеланий, высказанных накануне Венгрией.

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