Никаких инвестиций во время войны: боец ВСУ сказал, что означает удар по Санкт-Петербургу

Удары украинских беспилотников по нефтяному терминалу в Санкт-Петербурге совпали с международным экономическим форумом. В то же время это наглядно продемонстрировало иностранным инвесторам полное отсутствие безопасности и невозможность экономического развития в России.

Военнослужащий ВСУ, журналист и ведущий Егор Чечеринда объяснил 24 Каналу, что сами оккупанты уже подтверждают тактическое преимущество ВСУ.

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Какой бизнес захочет вкладываться в Россию?

На международный экономический форум в Петербурге прибыли представители террористических организаций ХАМАС и Талибан, где говорили об экономическом развитии, бизнес и безопасность.

Удар по терминалу был приурочен именно к этому форуму. Украина продемонстрировала, что никакой безопасности и развития российской экономики быть не может. Какой бизнес будет вкладывать даже в тыловые регионы, если украинские ракеты и дроны долетают до самого Урала,

– сказал Чечеринда.

Вместе с тем, на этом форуме выступал один из идеологов Путина, Александр Дугин, который представил концепцию развития России до 2050 года. Главный его тезис касался того, что у России есть несколько путей выхода из ситуации. Во-первых, использование ядерного оружия, во-вторых – это расширение господства в европейском пространстве.

Эти заявления совпали с недавним заявлением генерал-лейтенанта российской армии Андрея Гурулева, который является депутатом Госдумы. Он сказал о том, что если сейчас Россия не там воспользуется этой возможностью увеличения своего влияния, то точно проиграет. А также анонсировал мобилизацию с осени этого года. Хотя и сразу после того написал, что его страницу в соцсетях якобы взломали.

"Дугин напрямую говорит, что если они сейчас не применят ядерное оружие, то через некоторое время это ядерное оружие появится у врага. Это конечно фантазии Дугина, но то, что россияне настраивают свое население на решение всех вопросов нажатием на одну кнопку – факт. То есть там истерия, потому что западные разведки говорят, что мы имеем сейчас на поле боя тактическое преимущество", – объяснил военный.

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Что еще известно о взрывах в России?

В течение 4 и 5 июня Силы обороны Украины успешно поразили ряд важных объектов врага в Донецкой области, Запорожье и в Белгородской области РФ. Под удары попали пункты управления, командно-наблюдательный пункт, центры управления БпЛА, а также места скопления российского личного состава в районах Мариуполя, Соледара, Журавлевки и других населенных пунктов.

Кроме того, Генштаб подтвердил успешное поражение трех нефтяных резервуаров на морском терминале в оккупированной Феодосии во время атаки 30 мая.