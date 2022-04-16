В Санкт-Петербурге похоронили заместителя командира 8 армии России, ликвидированного в Украине
16 апреля 2022 , 16:48Читати новину українською
Российские оккупанты продолжают хоронить своих "героев", которые пошли воевать в Украину. Наши герои ликвидируют как солдат, так и их высшее командование.
"Командировка" в Украину стала последней в жизни для более 20 тысяч россиян. Оккупанты понесли большие потери не только в личном составе, но и в командовании.
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Похороны ликвидированного генерал-майора
Нашим героям удалось ликвидировать заместителя командующего 8-й армией России генерал-майора Владимира Фролова. Оккупанты похоронили своего "героя" в Санкт-Петербурге.
Такая судьба – еще не самый плохой вариант для россиян, пришедших с оружием в Украину.
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