Россияне ужасно боятся "атак дронами". Чтобы минимизировать последствия "хлопка", в Санкт-Петербурге даже создали специальное подразделение. Оно будет сбивать те самые беспилотники.

Собственно, над борьбой с беспилотниками в Санкт-Петербурге будет работать отдельное подразделение. 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Контролировать возможные так называемые "атаки" в городе будет полиция.

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В Петербурге будут задерживать людей

Начнем с того, что соответствующее подразделение будет заниматься патрулированием города. Также у правоохранителей будут полномочия задерживать людей, управляющих дронами.

Если же они сами увидят беспилотник, то будут пытаться приземлить его с помощью спецсредств подавления и нейтрализации. Будем откровенны, звучит это все очень красиво, но почему-то с "атакой дронов" в Кремле россияне не справились.

Интересно, что россияне в сети высмеивали тот факт, что украинские защитники сбивают "Шахеды" винтовками. Вдруг пресс-служба министерства внутренних дел России в Санкт-Петербурге заявила, что их патрульные команды будут иметь стрелков со снайперскими винтовками и карабинами. Да-да, ровно ноль дней россияне ничего не воровали у украинцев.

Оккупанты уже кичатся, что новую схему работы отрабатывали 9 мая во время парада. Собственно ее и продемонстрировали на очередном жалком пропагандистском видео.

Подразделение для борьбы с дронами караулило 9 мая: смотрите видео

Если вы не знали, то в Санкт-Петербурге поднимать в небо дроны запрещено. Это могут делать только получившие специальные разрешения. В противном случае ожидает ответственность.

К слову, взрывы в России не утихают. Накануне об "атаке беспилотниками" жаловались внутри страны-агрессора. Кроме того, "хлопок" подвозили и в оккупированный Крым.

"Атаки дронами" и взрывы не утихают