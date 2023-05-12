Будут гонять воробьев и голубей: в Санкт-Петербурге появилось подразделение для борьбы с дронами
Россияне ужасно боятся "атак дронами". Чтобы минимизировать последствия "хлопка", в Санкт-Петербурге даже создали специальное подразделение. Оно будет сбивать те самые беспилотники.
Собственно, над борьбой с беспилотниками в Санкт-Петербурге будет работать отдельное подразделение. 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Контролировать возможные так называемые "атаки" в городе будет полиция.
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В Петербурге будут задерживать людей
Начнем с того, что соответствующее подразделение будет заниматься патрулированием города. Также у правоохранителей будут полномочия задерживать людей, управляющих дронами.
Если же они сами увидят беспилотник, то будут пытаться приземлить его с помощью спецсредств подавления и нейтрализации. Будем откровенны, звучит это все очень красиво, но почему-то с "атакой дронов" в Кремле россияне не справились.
Интересно, что россияне в сети высмеивали тот факт, что украинские защитники сбивают "Шахеды" винтовками. Вдруг пресс-служба министерства внутренних дел России в Санкт-Петербурге заявила, что их патрульные команды будут иметь стрелков со снайперскими винтовками и карабинами. Да-да, ровно ноль дней россияне ничего не воровали у украинцев.
Оккупанты уже кичатся, что новую схему работы отрабатывали 9 мая во время парада. Собственно ее и продемонстрировали на очередном жалком пропагандистском видео.
Подразделение для борьбы с дронами караулило 9 мая: смотрите видео
Если вы не знали, то в Санкт-Петербурге поднимать в небо дроны запрещено. Это могут делать только получившие специальные разрешения. В противном случае ожидает ответственность.
К слову, взрывы в России не утихают. Накануне об "атаке беспилотниками" жаловались внутри страны-агрессора. Кроме того, "хлопок" подвозили и в оккупированный Крым.
"Атаки дронами" и взрывы не утихают
- Тревожным был вечер для жителей временно оккупированного Крыма, а также в Белгородской области России. Интересно, что в последней жаловались на падение беспилотников.
- Так, губернатор Белгородской области жаловался на то, что над жилым сектором якобы сдетонировали и упали два дрона. В результате, если верить ему, повреждения получили 2 жилых дома. Будто выбиты окна и посекло заборы.
- Тем временем в Севастополе люди слышали звуки, похожие на запуск ракет. Тогда так называемый "губернатор" Михаил Развожаев убеждал, что в городе все спокойно. Мол, "громкие звуки" – тренировка черноморского флота.