Власне, над боротьбою з безпілотниками у Санкт-Петербурзі працюватиме окремий підрозділ, розповідає 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Контролювати можливі так звані "атаки" у місті буде поліція північної столиці Росії.
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У Петербурзі затримуватимуть людей
Почнімо з того, що відповідний підрозділ займатиметься патрулюванням міста. Також у правоохоронців будуть повноваження затримувати людей, які керують дронами.
Якщо ж вони самі побачать безпілотник, то намагатимуться його приземлити з допомогою спецзасобів придушення та нейтралізації. Будемо відвертими, звучить це все дуже гарно, але чомусь з "атакою дронів" у Кремлі росіяни не впоралися.
Цікаво, що росіяни у мережі висміювали той факт, що українські захисники збивають "Шахеди" гвинтівками. Аж раптом пресслужба міністерства внутрішніх справ Росії у Санкт-Петербурзі заявила, що їхні патрульні команди матимуть стрільців зі снайперськими гвинтівками та карабінами. Так-так, рівно нуль днів росіяни нічого не крали в українців.
Окупанти вже хизуються, що нову схему роботи відпрацьовували 9 травня під час параду. Власне, її і продемонстрували на черговому нікчемному пропагандистському відео.
Підрозділ для боротьби з дронами чатував 9 травня: дивіться відео
Якщо ви не знали, то в Санкт-Петербурзі підіймати у небо дрони заборонено. Це можуть робити лише ті, хто отримав спеціальні дозволи. В інакшому разі очікує відповідальність.
До слова, вибухи у Росії не вщухають. Напередодні про "атаку безпілотниками" скаржилися всередині країни-агресорки. Крім того "бавовну" підвозили і до окупованого Криму.
"Атаки дронами" і вибухи не вщухають
- Тривожним був вечір для мешканців тимчасово окупованого Криму, а також Бєлгородської області Росії. Цікаво, що в останній бідкалися на падіння безпілотників.
- Так, губернатор Бєлгородської області скаржився на те, що над житловим сектором буцімто здетонували та впали два дрони. Внаслідок цього, якщо вірити йому, пошкоджень зазнали 2 житлові будинки. Буцімто вибиті вікна та посічені паркани.
- Тим часом у Севастополі люди чули звуки, схожі на пуск ракет. Тоді ж так званий "губернатор" Міхаїл Развожаєв переконував, що у місті все спокійно. Мовляв, "гучні звуки" – тренування чорноморського флоту.