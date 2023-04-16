В Санкт-Петербурге из-под асфальта бьет огромный столп кипятка: горячее видео

У Петербурга 16 апреля произошел большой прорыв трубопровода. Фонтан кипятка достигал высоты третьего этажа и залил улицы.

Кадры с места происшествия обнародовали российские телеграммы-каналы. Известно, что кипяток залил припаркованные рядом автомобили.

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Апокалиптическая картина развернулась на 5-й Советской улице. Из-под земли бурным потоком вырывался кипяток, извергая пар и заливая пространство, попадая и в окна ближайших домов.

По предварительным данным, в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал. На месте работали экстренные службы. Что именно послужило причиной прорыва – не сообщают.

В Санкт-Петербурге прорвало трубу: смотрите видео

Вода затапливает припаркованные рядом машины: смотрите видео

Добавим, что раньше в Перми, что в России, произошла авария на теплосети. Из-под земли там избивался огромный фонтан из кипятка, а ряд жителей остался без воды. Ближние улицы затопило. Тогда мэрия города объяснила, что в результате остановки работы оборудования произошло повышение давления в теплосетях. Это и привело к разрыву трубопровода.

А в начале апреля в российском Санкт-Петербурге произошел коммунальный инцидент. Несколько улиц одного из жилых районов затопило кипятком. В результате пострадали несколько человек, двое из которых несовершеннолетние. По предварительным данным, травмы разной степени тяжести получили двое детей, один чрезвычайный человек и несколько жителей района. Также на кадрах видно, что на месте крушения под землю провалился один из автомобилей.