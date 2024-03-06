Об этом пишут в местных телеграм-каналах. Стоит добавить, что такой "креатив" россияне не оценили, передает 24 Канал.

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Чайковский вместо сирен

По всей России 6 марта решили проверить систему оповещения граждан об опасности. В то же время Санкт-Петербург решил "выделиться", поэтому вместо сирен из громкоговорителей звучала композиция Чайковского.

Россиянам вместо сирен включили композицию Чайковского: смотрите видео

Идея, конечно, прикольная, но оперативные службы предупреждают – музыка Петра Ильича бессмертна, а жители города – нет. При звуках полонеза из "Евгения Онегина" нужно не садиться и кайфовать, а искать укрытие,

– пишите в российских телеграм-каналах, комментируя такой выбор "оповещения об опасности".

Композиции Чайковского звучали в разных районах: смотрите видео

В Петербурге "креативно" проверяли систему оповещения об опасности: смотрите видео

Правда, местные жители не оценили такую идею. У многих возникли ассоциации со Второй мировой войной. Из-за этого в сети начали жаловаться, что лучше бы были сирены, чем композиции Чайковского.

Россияне не оценили композиции Чайковского / Скриншоты из сети

Взрывной день в России