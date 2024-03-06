Про це пишуть у місцевих телеграм-каналах. Варто додати, що такий "креатив" росіяни не оцінили, передає 24 Канал.
Дивіться також Дрони атакували нафтобазу в Бєлгородській області: горять резервуари
Чайковський замість сирен
По всій Росії 6 березня вирішили перевірити систему сповіщення громадян про небезпеку. Водночас Санкт-Петербург вирішив "виділитися", тому замість сирен з гучномовців лунала композиція Чайковського.
Росіянам замість сирен увімкнули композицію Чайковського: дивіться відео
Ідея, звісно, прикольна, але оперативні служби попереджають – музика Петра Ілліча безсмертна, а мешканці міста – ні. При звуках полонезу з "Євгєнія Онєгіна" потрібно не сідати й кайфувати, а шукати укриття,
– пишіть у російських телеграм-каналах, коментуючи такий вибір "сповіщення про небезпеку".
Композиції Чайковського лунали у різних районах: дивіться відео
У Петербурзі "креативно" перевіряли систему сповіщення про небезпеку: дивіться відео
Щоправда, місцеві жителі не оцінили таку ідею. У багатьох виникли асоціації з Другою світовою війною. Через це у мережі почали бідкатися, що краще б були сирени, ніж композиції Чайковського.
Росіяни не оцінили композиції Чайковського / Скриншоти з мережі
Вибуховий день у Росії
- Вочевидь, росіяни вирішили перевірити системи сповіщення про небезпеку після тривожних ночі й ранку 6 березня. Так, вибухи лунали у різних областях, а окупанти бідкалися на атаку безпілотників.
- Зокрема вибухи пролунали зранку у Туві. Зокрема, там пролунали вибухи на Шагонарській ТЕЦ. Після цього у небі здійнявся чорний дим.
- Згодом окупанти почали бідкатися, що безпілотники буцімто намагаються атакувати нафтобази та аеродром у Воронежі. У Бєлгороді також попередили про загрозу.
- Вибухи 6 березня пролунали й в Курську. Там безпілотники атакували гірничо-збагачувальний комбінат. Як повідомили джерела 24 Каналу, ця атака була спецоперацією ГУР.