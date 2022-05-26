Санна Марин и Владимир Зеленский – причина бессонных ночей в Кремле, – Подоляк

На своей странице в социальной сети твиттер советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал визит Санны Марин.

По его словам, когда-то именно Финляндия смогла развенчать миф о всемогуществе российской армии.

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Михаил Подоляк отметил, что теперь этим занимается Украина, ведь опровергает миф о "второй армии мира".

Он отметил, что хотя между Финляндией и Украиной нет общей границы, однако есть общий сосед – Россия.

В свое время Финляндия развенчала миф о всемогуществе советской армии. Сегодня Украина развенчивает "вторую армию мира". У нас нет общей границы, но есть общий сосед. А еще мы хорошо знаем рецепт коктейля Молотова,

– отметил Михаил Подоляк.

"Санна Марин и Владимир Зеленский – причина бессонных ночей в Кремле", – подытожил советник главы Офиса Президента.

Последние новости о Финляндии

В Ирпень приехала премьер-министр Финляндии Санна Марин. Политик осмотрела ситуацию в городе и то, как выглядит сейчас Ирпень. Последствия оккупации Санне Марин показывала секретарь Ирпенского городского совета Анжела Макеева.

Финляндия поможет восстанавливать инфраструктуру в украинских городах, которую разрушили российские оккупанты. Также государство поддержит реформу образования в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Россия так боялась вступления Украины в НАТО, что подтолкнула к Альянсу других соседей, с которыми имеет общую границу. В частности, речь о Финляндии и Швеции. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Россия до конца года планирует сформировать 12 воинских частей и подразделений в Западном военном округе из-за новых угроз у российских границ. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По сообщениям росСМИ, на заседании коллегии Минобороны России он сказал, что новые угрозы – это заявки на вступление в НАТО Финляндии и Швеции, поэтому, по словам Шойгу, России нужно принимать меры "адекватного противодействия".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что они приготовили "сюрприз" для Финляндии из-за желания вступления в НАТО.

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