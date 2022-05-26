За його словами, колись саме Фінляндія змогла розвінчати міф про всемогутність російської армії.
Важливо Лукашенко наказав створити оперативне командування на кордоні з Україною
Михайло Подоляк зазначив, що тепер цим займається Україна, адже спростовує міф про "другу армію світу".
Він зазначив, що хоч між Фінляндією та Україною немає спільного кордону, проте є спільний сусід – Росія.
Свого часу Фінляндія розвінчала міф про всемогутність Радянської армії. Сьогодні України розвінчує "другу армію світу". У нас немає спільного кордону, але є спільний сусід. А ще ми добре знаємо рецепт коктейлю Молотов,
– зазначив Михайло Подоляк.
"Санна Марін та Володимир Зеленський – причина безсонних ночей у Кремлі", – підсумував радник голови Офісу Президента.
Останні новини щодо Фінляндії
- В Ірпінь приїхала прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін. Політикиня оглянула ситуацію в місті й те, який вигляд має зараз Ірпінь. Наслідки окупації міста Санні Марін показувала секретарка Ірпінської міської ради Анжела Макеєва.
- Фінляндія допоможе відбудовувати інфраструктуру в українських містах, яку зруйнували російські окупанти. Також держава підтримає освітню реформу в Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
- Росія так боялася вступу України до НАТО, що підштовхнула до Альянсу інших сусідів, з якими маж спільний кордон. Зокрема мова про Фінляндію та Швецію. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
- Росія до кінця року планує сформувати 12 військових частин та підрозділів у Західному військовому окрузі через нові загрози біля російських кордонів. Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу. За повідомленнями росЗМІ, на засіданні колегії Міноборони Росії він сказав, що нові загрози – це заявки на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції, тому, за словами Шойгу, Росії потрібно вживати заходів "адекватної протидії".
- Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що вони приготували "сюрприз" для Фінляндії через її бажання вступу до НАТО.
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