НАБУ и САП сообщили о подозрении уволенному заместителю министра Лозинскому

Уволенному заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василию Лозинскому НАБУ и САП сообщили о подозрении. Всего по этому делу задержали пять человек.

В субботу, 21 января, Национальное антикоррупционное бюро задержало заместителя министра инфраструктуры Василия Лозинского за получение 400 тысяч долларов взятки. В этот же день его уволили с должности.

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Детективы агентства и работники САП разоблачили и прекратили деятельность организованной преступной группировки, в состав которой входил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

НАБУ и САП сообщили о подозрении уволенному заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому в получении 400 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Вместе с тем доложено о подозрении еще четырем участникам преступной группы – доверенному лицу замминистра, предпринимателю и двум его сообщникам.

24 января САП избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме более 100 миллионов гривен для вероятного организатора передачи неправомерной выгоды бывшего заместителя министра развития общин Василия Лозинского.

В настоящее время идет рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения бывшему заместителю министра. Прокурор настаивает на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 50 миллионов гривен залога.

Детали по делу Лозинского