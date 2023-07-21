САП обжаловала отказ в отстранении от должности главы Тернопольского облсовета Головка

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры обжаловали отказ в отстранении от должности главы Тернопольского облсовета Михаила Головко.

Об этом 21 июля сообщила пресс-служба ведомства. О результатах рассмотрения указанной апелляционной жалобы в прокуратуре обещают сообщить дополнительно.

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"21 июля 2023 года прокурор САП подал в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда апелляционную жалобу на решение ВАКС, которым отказано в отстранении от занимаемой должности председателя Тернопольского областного совета, которого совместно с двумя заместителями председателя Тернопольской ОВА разоблачили по просьбе предоставить и получении неправомерной сделки".

Что этому предшествовало

26 июня 2023 года председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко и двум заместителям председателя Тернопольской областной военной администрации Игорю Демьянчуку и Игорю Гайдуку сообщили о подозрении по части 4 статьи 368 УК Украины, а именно – принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Подобные деяния наказываются лишением свободы сроком от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества,

– напоминают в прокуратуре.

28 июня, следователь судья Высшего антикоррупционного суда применил к председателю Тернопольского областного совета меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, то есть до 26 августа 2023 года включая возможность внесения залога в размере 805 200 гривен. Чем Головко воспользовался и вышел из под стражи. Более того, вернулся к работе.

17 июля в Высшем антикоррупционном суде рассматривалось ходатайство об отстранении от должности Головко. В ходе заседания ходатайство отклонено.