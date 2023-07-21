Про це 21 липня повідомила пресслужба відомства. Про результати розгляду вказаної апеляційної скарги в прокуратурі обіцяють повідомити додатково.

Дивіться також Головко може повертатися на роботу: ВАКС не відсторонив від посади главу Тернопільської облради

"21 липня 2023 року прокурор САП подав до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційну скаргу на рішення ВАКС, яким відмовлено у відстороненні від займаної посади голови Тернопільської обласної ради, якого спільно з двома заступниками голови Тернопільської ОВА викрили на проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера", – ідеться у повідомленні.

Що цьому передувало

26 червня 2023 голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації Ігорю Дем'янчуку та Ігорю Гайдуку повідомили про підозру за частиною 4 статті 368 КК України, а саме – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Подібні діяння караються позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна,

– нагадують в прокуратурі.

28 червня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до голови Тернопільської обласної ради запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 26 серпня 2023 року включно з можливістю внесення застави у розмірі 805 200 гривень. Чим Головко скористався і вийшов з-під варти. Ба більше, повернувся до роботи.

17 липня у Вищому антикорупційному суді розглядали клопотання про відсторонення від посади Головка. У ході засідання клопотання відхили.