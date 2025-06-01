САП завела дело на бывшего вице-премьера Стефанишину, – СМИ

Специализированная антикоррупционная прокуратура завела дело на бывшего вице-премьера Украины Ольгу Стефанишину. Досудебное расследование продолжается.

Об этом в среду, 16 июля, сообщили в "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники, передает 24 Канал. О подозрении пока ни одному лицу не сообщено.

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С чем связано дело на Стефанишину?

В среду, 4 июня, "Украинская правда" опубликовала расследование о возможных злоупотреблениях должностными лицами Агентства по розыску и менеджменту активов, которые якобы связаны со Стефанишиной.

Очевидно, что такая деятельность, как у АРМА, имеет множество коррупционных рисков. В "правильном" перераспределении имущества заинтересованы множество неслучайных лиц,

– пишет УП.

Производство САП начала якобы по фактам, изложенным в журналистском материале.

Напомним, 15 июля Верховная Рада не поддержала постановление о блокировании закона для реформирования АРМА. По словам главы агентства Елены Думы, торможение принятия этого решения происходило искусственно, чему способствовали действия отдельной политической силы.