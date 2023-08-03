Однако они обходят факт, что Сара с первых дней полномасштабного вторжения воюет в Украине, а также имеет чрезвычайно большую аудиторию и поддержку за рубежом. Она будет вести проект, который будет помогать бороться против массовой лжи России в США и странах ЕС.
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Сара Эштон защищала Украину в рядах ВСУ
Сара Эштон-Сирилло – трансгендерная американская журналистка, совершившая переход в 2019 году. Женщина прибыла в Украину в марте 2022 года и вступила в ряды ТРО ВСУ. Сначала журналистка планировала исследовать кризис беженцев в Польше, однако через несколько дней она уехала в Харьков. Там Сара активно помогала населению и стала официальной представительницей села Золочев в Харьковской области.
В октябре 2022 года женщина вступила добровольцем в батальон имени Номана Челебиджихана и стала боевым медиком. В феврале 2023 года получила ранение, в результате чего потеряла часть правой руки и получила шрамы на лице. Сейчас она младший сержант.
В июне 2023 года Сару Эштон назначили на должность спикера нового англоязычного проекта. Она будет помогать бороться против распространяемых в США и странах ЕС фейков России. В настоящее время она является единственной трансгендерной журналисткой, освещающей войну против Украины.
Сара Эштон-Сирилло служит в ВСУ / Голос Америки
Россияне снова показали свою гомофобию
У россиян от факта назначения Сары спикером "подгорело". Они пытаются вовлечь украинцев в хейт журналистки, делая акцент только на ее принадлежности к ЛГБТ. Они называют украинцев "консервативными", а назначение – "плевком в лицо". Также они начали утверждать о "шоу по американским меркам" и "оскорблении", полностью игнорируя вклад Сары в предстоящую победу Украины.
На раздувание конфликта со стороны россиян отреагировала Анна Маляр. Она рассказала, что Сара обороняет Украину с первых дней и имеет огромную иностранную аудиторию. Маляр понимает, почему россияне ухватились за журналистку – всего за месяц охват журналистки в соцсети X, ранее известной как Twitter, составил 28,3 миллиона пользователей. А хейт добавил Саре Эштон просмотров и узнаваемости – она сможет еще более эффективно противостоять пропаганде.
Российские пропагандисты воюют против всех
- Российские пропагандисты активно атакуют даже выехавших в Россию предателей Украины. Например, Монтян и Царева они назвали "скрытыми бандеровцами".
- Во время одного из телеэфиров российский "эксперт" после вопроса, можно ли "взять Киев". начал давать заднюю. У россиянина с пропагандисткой Скабеевой даже возникла перепалка.
- Во время встречи с Путиным российский комик начал шутить, что "Путин может даже подняться по трапу". Конечно, он хотел похвалить диктатора, однако шутка ему не понравилась.