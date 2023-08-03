Однак вони оминають факт, що Сара з перших днів повномасштабного вторгнення воює в Україні, а також має надзвичайно велику аудиторію та підтримку за кордоном. Вона вестиме проєкт, що допомагатиме боротися проти масової брехні Росії у США та країнах ЄС.
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Сара Ештон захищала Україну в лавах ЗСУ
Сара Ештон-Сірілло – трансгендерна американська журналістка, яка зробила перехід у 2019 році. Жінка прибула до України у березні 2022 року та вступила до лав ТрО ЗСУ. Спочатку журналістка планувала досліджувати кризу біженців у Польщі, проте за декілька днів вона поїхала до Харкова. Там Сара активно допомагала населенню та навіть стала офіційною представницею села Золочів в Харківській області.
У жовтні 2022 року жінка вступила добровольцем в батальйон імені Номана Челебіджіхана та стала бойовим медиком. У лютому 2023 року отримала поранення, внаслідок чого втратила частину правої руки і отримала шрами на обличчі. Наразі вона є молодшим сержантом.
У червні 2023 року Сару Ештон призначили на посаду спікерки нового англомовного проєкту. Вона допомагатиме боротися проти фейків Росії, що розповсюджуються США та країнами ЄС. Наразі вона є єдиною трансгендерною журналісткою, що висвітлює війну проти України.
Сара Ештон-Сірілло служить в ЗСУ / Голос Америки
Росіяни знову показали свою гомофобію
У росіян від факту призначення Сари спікеркою "запалало". Вони намагаються втягнути українців в хейт журналістки, роблячи акцент лише на її приналежності до ЛГБТ. Вони називають українців "консервативними", а призначення – "плювком в обличчя". Також вони почали стверджувати про "шоу за американськими мірками" та "образою", повністю ігноруючи внесок Сари в майбутню перемогу України.
На роздмухування конфлікту зі сторони росіян відреагувала Ганна Маляр. Вона розповіла, що Сара обороняє Україну з перших днів та має надзвичайно велику іноземну аудиторію. Маляр розуміє, чому росіяни вхопилися за журналістку – лише за місяць охоплення журналістки в соцмережі X, раніше відомій як Twitter, склало 28,3 мільйона користувачів. А хейт додав Сарі Ештон переглядів та впізнаваності – вона зможе ще ефективніше протистояти пропаганді.
Російські пропагандисти воюють проти всіх
- Російські пропагандисти активно атакують навіть зрадників України, які виїхали до Росії. Наприклад, Монтян та Царьова вони назвали "прихованими бандерівцями".
- Під час одного з телеефірів російський "експерт" після питання, чи можна "взяти Київ" почав давати задню. У росіянина зі пропагандисткою Скабєєвою навіть виникла перепалка.
- Під час зустрічі з Путіним російський комік почав жартувати, що "Путін може навіть піднятися трапом". Звісно, він хотів похвалити диктатора, проте жарт йому не сподобався.