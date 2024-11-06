Согласно прогнозам Edison Research, Сара Макбрайд выиграла выборы за общегосударственное место от штата Делавэр, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о Саре Макбрайд

Демократка выросла в городе Уилмингтон, штат Делавэр. В 2011 году она открыто заявила о себе как о трансгендерном лице и начала активно заниматься политикой.

Макбрайд пытается создать более инклюзивную среду в стране, в том числе и для трансгендерных американцев.

Те, кто сомневается, достаточно ли большое сердце этой страны, чтобы принять их, должны знать, что они принадлежат сюда... Наша демократия достаточно велика для всех нас,

– говорит депутат.

За последние годы в США возросло количество законопроектов, ограничивающих доступ к гендерно афирмативной медицине для трансгендерных людей. Только за 2023 год в 37 штатах было представлено не менее 142 таких законопроектов.

Сара Макбрайд отметила, что когда становишься первой в чем-то, то часто приходится быть лучшей версией себя. И, по ее мнению, важнее стать лучшим представителем Конгресса для Делавэра, чтобы выполнить свою главную задачу.

5 ноября в США начались выборы нового президента. Сейчас Республиканская партия получила большинство в Сенате США и получила 51 место из 100. Партия также сохраняет лидерство в Палате представителей с преимуществом в 186 мест против 160 у демократов.