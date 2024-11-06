Згідно з прогнозами Edison Research, Сара Макбрайд виграла вибори за загальнодержавне місце від штату Делавер, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про Сару Макбрайд

Демократка виросла у місті Вілмінгтон, штат Делавер. У 2011 році вона відкрито заявила про себе як про трансгендерну особу та почала активно займатися політикою.

Макбрайд намагається створити більш інклюзивне середовище в країні, зокрема і для трансгендерних американців.

Ті, хто сумнівається, чи достатньо велике серце цієї країни, щоб прийняти їх, мають знати, що вони належать сюди… Наша демократія достатньо велика для всіх нас,

– каже депутатка.

За останні роки в США зросла кількість законопроєктів, що обмежують доступ до гендерно афірмативної медицини для трансгендерних людей. Лише за 2023 рік в 37 штатах було представлено щонайменше 142 таких законопроєкти.

Сара Макбрайд зазначила, що коли стаєш першою в чомусь, то часто доводиться бути найкращою версією себе. Та, на її думку, важливіше стати найкращим представником Конгресу для Делавера, щоб виконати своє головне завдання.

5 листопада у США розпочалися вибори нового президента. Наразі Республіканська партія отримала більшість у Сенаті США та здобула 51 місце зі 100. Партія також зберігає лідерство в Палаті представників з перевагою у 186 місць проти 160 у демократів.